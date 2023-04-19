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陶晶瑩曝李李仁按摩手法「正面靠家人」　用AI緩解煮婦壓力

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記者鮑璿安／台北報導

陶晶瑩、李李仁夫妻檔連續6年為FUJI智能摩術椅代言，今（19日）兩人一同站台新品發表，稱讚使用最新「AI雙感知摩術椅」就像躺在雲朵上，但有些部位按摩椅按不到，仍需要派老公出馬，陶晶瑩透露李李仁從背後環抱並為她按摩肋間肌，然後再使用按摩椅放鬆，彼此分工合作。

▲ 陶晶瑩、李李仁現場實測AI體型感知+AI智能感知 。（圖／品牌提供）

▲ 陶晶瑩（右）、李李仁。（圖／品牌提供）

陶晶瑩表示最近最大的壓力來源於做菜，因為兒子正值青春期，希望親手下廚為他補補身體，渴望聽到兒子的讚美但落空，讓她直言很想摔菜刀。還好品牌主打AI雙感知技術，能夠從體型曲線偵測疲勞區，讓她大大緩解煮婦肩頸疲勞，李李仁也提到，「我回家躺上（按摩椅）感覺很舒服，推打的速度是人沒辦法跟上的。」

▲ 陶晶瑩、李李仁現場實測AI體型感知+AI智能感知 。（圖／品牌提供）

▲ 李李仁私下貼心為陶晶瑩按摩。（圖／品牌提供）

被問到老公跟按摩椅誰比較會按摩？ 陶晶瑩高EQ回應，「有些地方按摩椅按不到，正面靠家人幫忙按摩，但四肢按摩椅都可以處理，好像躺在雲朵上面。」兩人的16歲女兒荳荳從去年開始在美國讀高中，一家分隔兩地，正好陶晶瑩之後工作有3個禮拜的空檔，她火速訂好明天飛往美國的機票，無奈因老公李李仁工作排不開，所以接下來會獨自陪伴女兒慶祝17歲生日。

▲▼按摩椅。（圖／品牌提供）

▲DOCTORAIR 3D按摩椅墊原售價5,990元，現特價3,690元。（圖／品牌提供）

台隆手創館於5月14日前舉辦優惠活動，DOCTORAIR 3D按摩椅墊原售價5,990元，現特價3,690元，以真人手感3D指壓按摩，一分鐘揉捏35次，釋放緊繃痠痛的肌肉。厚達7公分的座椅面、約60公分的長背板，完整涵蓋肩背腰臀，利用移動按摩球，讓各部位都能享受到舒適按摩。

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關鍵字：

陶晶瑩, 李李仁, FUJI, 按摩椅

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