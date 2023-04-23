4家喝了不罪惡的手搖推薦！台中「全無糖」飲料店　完全是螞蟻人天敵

文／女子學

天氣炎熱、工作壓力大，你也跟編輯一樣每天需要一杯手搖嗎？但是喝手搖又好怕胖，這種又愛又恨的感覺真的很討厭！

隨著手搖市場蓬勃發展，現在的手搖不僅要好喝、好拍，還要「好健康」！越來越多店家推出新鮮食材、水果，甚至中藥材等健康品項，為了就是提供消費者一個不忌口的好選擇。今天就跟著編輯腳步，來看看4家營養系手搖吧！

清心福全｜「窈窕の恩人」

編輯做為清心的頭號粉絲，真的很想把「烏龍綠」、「烏龍奶」直接接管子到家裡喝。但除了這幾項不敗名品外，清心也破天荒地在飲品中加入「益生菌」，來攻占手搖飲的健康市場啦！

▲清心新品益生菌。（圖／清心福全）



清心新品「窈窕の恩人」益生菌，推薦給平時喜歡高糖飲食的螞蟻人們，裡面也含有膳食纖維，可幫助改善腸胃道問題、維持消化道機能。因此各位以後點「冷飲」時，可以跟店員加購益生菌，讓自已喝手搖時也能兼顧健康，心裡也比較沒那麼罪惡（笑）。

飲仕 Insir

飲仕是去年在台中新開幕的「全無糖」手搖店，只能調整冰塊，完全是螞蟻人的天敵！但也因此特別推薦給在戒糖的朋友們，讓你各位沒理由再躲！

▲飲仕是全無糖的手搖店。（圖／FB@飲仕）



其中兩款添加中藥的「養肝茶」、「元氣茶」中藥味不重，如果你想入手健康飲品，但又還離不開手搖誘惑，編輯推薦可以先嘗試這兩款。

另外用玄米茶和綠茶調配的「烘米茶韻」，淺淺的米香味柔和，很適合飯後解油膩享用。況且玄米裡面含有維他命B、維他命E及膳食纖維，對身體可說是好處多多。

茶聚

茶聚從採茶到製茶皆遵循傳統工法，讓四季嚴選茶葉的每一滴萃取，都能喝得到自然原味。像是著名的「蕎寶茶」，以台灣黃金蕎麥茶和南非國寶茶融合，主打無糖、無咖啡因，是全年齡皆宜的健康良品，一層濃厚的蕎麥香氣加上輕盈的茶味，不澀且甘醇，很建議大家試試。

▲茶聚 。（圖／茶聚）



今年春天更推出新品「膠原貴妃」，將高品質膠原蛋白注入，並添加100%無添加的玫瑰純露，手工製作成美味的膠原蛋白凍，再搭配荔枝風味紅茶，創造出春心蕩漾的青春飲品。

發發牧場

以超可愛奇異鳥作為Logo的發發牧場，以優格飲品作為主打，研發兼具養身、創新和美感的多樣搭配，在眾多手搖市場中引領療癒時尚。

▲發發牧場以優格飲品作為主打。（圖／發發牧場）

編輯很推薦在減重、飲食控管中的朋友們，如果真的嘴饞想喝手搖，可以嘗試他們家的優格飲系列，有多樣化水果和健康食材的品項，像是鳳梨百香、奇異果、紫米紅豆優格等，一杯份量厚實且低糖少負擔，很適合作為代餐。

另外讓編輯最心花怒放的是手搖的造型，像是去年情人節限定款，直接超大氣放入一朵玫瑰花；萬聖節更化身實驗家，出了一款搞怪系飲品「緋紅女巫波波水」，以寒天果凍包裹藍莓製作成眼球，不僅應節還很「吸睛」！

這幾款健康系手搖，對於手搖成癮的朋友來說，真的是一大福音，不用逼自己戒掉手搖，又能兼顧健康，這樣健身教練應該可以睜一隻眼閉一隻眼吧。

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