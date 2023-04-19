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韓女團「黑皮衣」旋風！Jisoo搭印花裙超甜、宋雨琦大翻領潮妹必備

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記者鮑璿安 ／台北報導

黑色皮衣的百搭性質成為不敗潮流單品，若是不懂得如何搭配，最近韓女團成員們各有新穎示範，BLACKPINK成員 Jisoo、(G)I-DLE 宋雨琦及少女時代俞利都以ALLSAINTS 經典款創造迷人造型，果然是衣櫥中最值得投資的單品之一。

▲ALLSAINTS 。（圖／品牌提供）

▲Jisoo穿著ALLSAINTS 經典款 Dalby 羊皮騎士皮衣 。（圖／品牌提供）

▲ALLSAINTS 。（圖／品牌提供）

▲Dalby 羊皮騎士皮衣 。（圖／品牌提供）

Jisoo以招牌氣質風格駕馭ALLSAINTS 經典款 Dalby 羊皮騎士皮衣，獨特之處在於修身短版剪裁，可俐落修飾腰身曲線，加上個性的金屬拉鍊設計增添記憶點，Jisoo更衣紅色碎花洋裝、牛仔褲的輕盈組合創造甜美火花。

▲ALLSAINTS 。（圖／品牌提供）

▲宋雨琦以Balfern 羊皮騎士皮衣上街擺拍 。（圖／品牌提供）

▲ALLSAINTS 。（圖／品牌提供）

▲俞利 。（圖／品牌提供）

若想營造更為幹練的風格，可以參考宋雨琦的造型，她以Balfern 羊皮騎士皮衣上街擺拍，大領口元素與不對稱金屬拉鍊的元素加持，搭配上Y2K元素肖像印花T恤，製造復古氣息。俞利則換上了Luna 騎士皮衣，版型更寬大修長，穿著感受也跟著舒適休閒不少，與高領毛衣做搭配，是四季皆可出鏡的造型。

▲Jisoo 。（圖／翻攝自Jisoo IG）

▲Jisoo以花朵為概念，Solo造型來自倫敦品牌AADNEVIK 2022春夏系列中的花卉紗裙 。（圖／翻攝自Jisoo IG）

最近推出Solo歌曲《꽃FLOWER》的Jisoo，風格百變無法擋，主要宣傳造型來自英國倫敦品牌AADNEVIK 2022春夏系列中的花卉紗裙，平口剪裁中巧妙以花瓣結合薄紗綻放於胸前，流暢的鎖骨線條一覽無遺，帶來不規則的抓皺美感，緊接著搭配蓬裙營造夢幻氛圍，結合時下流行的芭蕾舞綁帶元素纏繞於腿部。Jisoo駕馭起純白造型相當有生命力，長瀏海微微遮住臉龐，眼神間別具表現力，精緻臉孔很受矚目。

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關鍵字：

ALLSAINTS, Jisoo, 宋雨琦, 少女時代, 俞利

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