Jisoo開花舞穿厚底高跟鞋是這雙　同款辣腿神器今夏必須擁有

實習記者黃麗頻／綜合報導

南韓人氣女團BLACKPINK成員Jisoo日前推出個人SOLO專輯《ME》，主打歌《꽃》（Flower）中的開花舞在網上掀起一陣挑戰風潮，此外，專輯及打歌舞的造型討論度極高，其中，Jisoo腳上頻繁出現的厚底高跟鞋更蔚為焦點；以下精選3雙厚底高跟鞋，快點穿上加入「flowerchallenge」的行列。

PARIS TEXAS TATIANA PLATFORM SANDAL

來自米蘭的PARIS TEXAS，融合巴黎的夢幻氣息與德州的狂野奔放，大膽的選材加上細緻的工藝，造就衝擊卻前衛的鞋履，而Jisoo同款便是品牌的經典之作，這款漆皮防水厚底高跟鞋，以Disco作為靈感，採用高達13公分的厚底及粗跟，綴以精緻而簡約的裸帶，讓整體看起來奪目卻不過於張揚。

▲PARIS TEXAS TATIANA PLATFORM SANDAL，NT$23,000。（圖／翻攝自IG@sooyaaa__,@paristexas_it）

VALENTINO GARAVANI PLATFORM SANDALS

隨著VALENTINO秋冬高訂齊出現，厚底高跟鞋似乎成為新潮流，這款厚底高跟鞋選用品牌經典的「Valentino Pink PP」，簡單綴以品牌專屬扣式，18公分的鞋跟搭上8公分高的方形厚底鞋頭，不管在顏色還是設計都引人注目，連韓團MAMAMOO的華莎也超愛！

▲VALENTINO GARAVANI PLATFORM SANDALS，US$ 1,650（約NT$50,500)。（圖／翻攝自VALENTINO官網、IG@_mariahwasa）

SAINT LAURENT PLATZ PLATFORM SANDALS

說到SAINT LAURENT的高跟鞋，總是讓許多時尚迷愛不釋手，而這款厚底高跟鞋，採用無金屬鞣製皮革製成，以交叉結搭扣飾帶作為整體造型，彷彿穿上涼鞋般的休閒感，而喇叭形粗跟及方形鞋頭，卻不失品牌的率性風格，百搭又時髦！

▲SAINT LAURENT PLATZ PLATFORM SANDALS，NT$54,550。（圖／翻攝自SAINT LAURENT官網）