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網紅彩妝師教「對抗粉底氧化暗沉」　簡單3步驟維持一整天美麗底妝

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▲▼ Goss大叔教1招對抗粉底氧化 。（圖／翻攝IG,小紅書）

▲彩妝師分享，想維持美麗底妝一整天只要簡單3步驟。（圖／翻攝IG@etudeofficial）

記者張毓容／台北報導　圖／翻攝小紅書@Goss

應該很多人都曾遇到底妝氧化暗沉的困擾，早上化好乾淨清透的的底妝，到了下午或晚上，不僅出油還變得暗沈，整個人看起來好黯淡。在YouTube擁有近400萬訂閱人數、紅遍全球的彩妝師「Goss大叔」Wayne Goss，近日就分享了一招對抗粉底氧化的小技巧，只要簡單3個步驟，就能讓底妝一整天不氧化，再也不怕暗沉。

▲▼ Goss大叔教1招對抗粉底氧化 。（圖／翻攝IG,小紅書）

Goss大叔表示，粉底氧化會導致暗沉變色，而且還會讓皮膚泛油。想防止粉底氧化，只需要一個簡單的小技巧，而且這個做法非常適合出油旺盛的油性肌，就連他自己都很常使用這招。而使用這個技巧時，需要準備一塊三角海綿和一張衛生紙，再照著以下3個步驟做就能完成。

▲▼ Goss大叔教1招對抗粉底氧化 。（圖／翻攝IG,小紅書）

Step 1：用衛生紙包住三角海綿

在上好粉底後，將三角海綿放到衛生紙裡，用衛生紙將海綿包裹住。

▲▼ Goss大叔教1招對抗粉底氧化 。（圖／翻攝IG,小紅書）

▲▼ Goss大叔教1招對抗粉底氧化 。（圖／翻攝IG,小紅書）

Step 2：上蜜粉前，用海綿拍打全臉

在上蜜粉的前一步，用衛生紙包住的海綿，輕輕拍打全臉。這樣做的作用是可以帶走粉底裡多餘的油脂和臉上多餘的粉底，帶走多餘的油脂之後，才能最大程度地避免粉底氧化。拍完後你會發現紙巾上帶走了不少多餘的粉底液。

用海綿輕輕拍打全臉的這一個小動作就可以幫助底妝長效持久，還能阻止粉底暗沉變色或變得油膩容易脫妝。光是這個動作就能確保皮膚一整天都能保持完美的狀態。

▲▼ Goss大叔教1招對抗粉底氧化 。（圖／翻攝IG,小紅書）

Step 3：使用蜜粉進行定妝

最後拿出粉撲沾取適當的蜜粉，以點拍方式上臉，為全臉進行定妝，這樣做完你的粉底就能一整天都不氧化暗沉。

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關鍵字：

美妝, 彩妝, 底妝, 暗沉, 氧化, 出油, 持妝, 秘訣, Goss大叔, YouTuber, 彩妝師

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