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精選3款美肌必備「國民噴霧」　舒緩保濕、降溫立刻有感

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記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

夏季天氣炎熱，肌膚容易缺水失衡，隨時補水保濕超重要，同時還可以透過噴霧質地，達到降溫效果，舒緩鎮定超有感，以下就盤點多款保濕噴霧單品，細緻水霧妝後也能使用，隨時補充美肌能量超方便。

＃Jurlique 經典活膚露，100ml、售價1350元

▲噴霧,Jurlique,OGUMA,水美媒,保濕,TriForce,保養,。（圖／品牌提供）

來自澳洲的Jurlique向來以療癒植物萃取成分，受到很多粉絲喜愛，其中，最熱賣的活膚露系列，擁有玫瑰、薰衣草、紫羅蘭西柚三種不同配方，暢銷冠軍「玫瑰活膚露」從純凈活機土壤種植的晨曦玫瑰中萃取出花露，獨特香氣跟修護力迅速為肌膚充電。

＃OGUMA水美媒 秘之湧水美媒，160ml、售價880元

▲噴霧,Jurlique,OGUMA,水美媒,保濕,TriForce,保養,。（圖／品牌提供）

擁有「國民噴霧」之稱的秘之湧水美媒裡面含有布列塔尼晶鹽萃取、獨家I.C.E礦晶離子，可以迅速滲透進肌膚，幫助後續保養成分吸收，不管是乾肌還是油性肌，一瓶都可以搞定，秒速提升保養效能。購買母親節組合更送秘之湧水美媒超水感魔力柔霧續壓瓶乙瓶。

＃TriForce 識導喚活精萃噴霧，50ml、售價650元

▲噴霧,Jurlique,OGUMA,水美媒,保濕,TriForce,保養,。（圖／品牌提供）

敏感肌也可以輕鬆使用的噴霧，裡面不添加過多刺激成分，以硫辛酸金搭配葉黃素與玻尿酸，幫助穩定肌膚的同時，增加水分補充，同時擁有抗老效能，化妝台、辦公桌上都放一瓶，隨時補噴維持水嫩透亮敷況。

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關鍵字：

噴霧, Jurlique, OGUMA, 水美媒, 保濕, TriForce, 保養

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