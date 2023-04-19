郭雪芙、曾沛慈上鏡秘訣公開！眼部雙呵護是關鍵、零添加敷況更穩定

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

女明星經常要出席各大場合，在肌膚的保養上特別不能馬虎，加上試用過的單品很多，所以往往會持續使用的單品，一定都是真愛！以下就盤點兩位狀態超好的女星，分享她們的美肌秘訣。

＃郭雪芙：專注眼周，精華＋眼霜更出色

身為演員的郭雪芙近年在戲劇表現出色，即使已經擁有絕佳演技，仍不斷精進努力，一個回眸、一個動作都滿滿是戲，她也認為，「眼神之於演員的重要性就如同生命，但要讓自己的眼睛能夠會說話、會傳遞情感，其實需要靠生命經歷去累積、去沉澱，要有開闊的眼界，才會有深邃的眼神」。

為了讓自己狀態滿分，除了昇華演技，郭雪芙也特別重視眼周保養，她分享，乾紋、鬆弛或下垂，眼睛會顯得太過無神或疲累，不但逃不過高清畫面的考驗，同時也會耗損眼神的力道，所以「我平日不只用眼霜，還會用眼部精華勤加保養，讓雙眼維持在最佳狀態」。

而她最愛的單品就是嬌蘭的皇家蜂王乳雙導眼部精華，一次兩種雙效配方：煥白亮眼蜜精華、緊提淡紋乳精華，可以同時達到兩個不同的滋潤效果，改善暗沉、全面提亮，還能夠緊緻膚況、撫平細紋，重現大眼綻放活力。

＃曾沛慈：穩定肌膚，安全成分更關鍵

在歌唱與戲劇都有亮眼作品的曾沛慈，工作緊湊忙碌，每天不斷上妝、洗卸，加上拍戲壓力大，敏感的肌膚很容易出現狀況，為了讓自己一直維持在最完美的上鏡狀態，所以會特別關注不添加酒精、香精的「敏感肌適用」保養，運用安全成分，高效維持水嫩肌。

最近曾沛慈就愛上TriForce翠芙思的保濕修護系列，她也分享使用秘訣，「上妝時，我會把精華或精華乳加在底妝裡，補妝也會使用精華或精華乳勻潤臉部後，再重新上妝。像有外景時，被太陽曬到臉不舒服，我也會噴噴霧降溫，妝完全沒有脫，反而更貼更美」。