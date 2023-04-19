「造型夾愛馬仕」又有超狂新作！吹風機＋平板夾二合一　乾髮、造型全搞定

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供、ghdhair IG

擁有好看的頭髮造型，能夠帶給人更好的第一印象，除了平日的洗護保養之外，造型工具也很關鍵，最近就有兩大神級品牌，都推出厲害的吹整工具，讓手殘人也可以輕鬆打造亮麗髮質。

＃ghd 造型夾吹風機，售價14500元

英國頂級造型工具品牌ghd推出的單品有「平板夾愛馬仕」之稱，超強科技讓整髮也成為享受；最近更是顛覆想像，推出吹風機與平板夾二合一的造型夾吹風機，從洗完頭髮到造型只要一支就可以輕鬆搞定，要直、要捲還是只吹乾，都能滿足所有需求。

ghd這次推出的造型工具擁有多項科技專利，長得像是平板夾的外型，裡面有凹槽設計，透過air-fusion技術吹出熱風，剛洗完、毛巾擦乾的頭髮，只要像是一般使用平板夾的方式，分線、把頭髮放進夾子裡面，慢慢拉直就可以輕鬆吹乾頭髮，而且吹完髮絲還會發出細緻光澤，超狂！

不只是吹風機，新品還搭載了品牌暢銷全球的白金造型夾技術，把超光滑塗層的精密面板直接移植上去，不僅可以維持最佳造型溫度攝氏185度恆溫，還完全不會卡頭髮，使用起來非常順手，而且想要夾直或夾捲，只要稍微轉一下手腕，一機就可以搞定。

＃Dyson Supersonic 二合一抗毛躁順髮吹嘴，售價14600元（需搭配吹風機）

上髮廊吹乾頭髮，造型師常常會用木捲梳搭配吹風機，一邊風乾、一邊讓頭髮服貼光澤，但一般人要拿起兩支工具同時使用，總是相當困難；因此，Dyson工程師就研發出全新的二合一抗毛躁順髮吹嘴，圓形像髮捲的設計，單手拿就可以輕鬆把髮絲吹順。

工程師透過不斷反覆測試，將齒梳設計融入吹風機吹嘴中，透過康達效應讓髮絲可以輕鬆進入齒梳裡面，只要打開吹風機，就可以直接達到乾髮以及撫平毛躁的效果，同時也加強降低噪音的功能，讓吹整頭髮變得輕鬆簡單。