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營養師：想要減重更要吃早餐，「5大飲食準則」聽仔細

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▲台北新板希爾頓酒店希爾頓客房兩小床房型,客房早午餐。（圖／台北新板希爾頓酒店提供）

▲早餐一定要吃，幫助提升身體代謝率。（圖／台北新板希爾頓酒店提供）

記者曾怡嘉／台北報導

你有吃早餐的習慣嗎？營養師宋明樺分享，不論你是要減重或是維持健康，早餐都很重要，她提到起床後要把代謝率拉高的其中一個方法就是吃早餐，早餐不僅要吃，還得要正確的吃。

營養師宋明樺提到，早餐就像開機的那把鑰匙，少了鑰匙身體就處於緩慢的待機狀態，等到吃了午餐才讓代謝明顯提升真的太冤了，原來沒吃早餐也不會瘦就是因為這個原因，以下5個吃早餐大原則，趕快學起來！

#單純點

早餐盡量以原形食物為主，較為單純可避免過多添加物。

#清淡點

口味以清淡為主，重口味反而會引起水腫，避免加工產品。

#少糖點

慎選早餐飲品，無糖飲料或是多喝水才不怕給身體多餘負擔。

#均衡點

除了優質蛋白質、澱粉類食物外，搭配蔬果更優秀。

#好油點

論單吃或是烹煮，請善用好油來源。

▲台北東區最美咖啡廳插旗大直忠泰商場　4月再推無肉蔬食早午餐。（圖／勺日提供）

▲遵循5大原則讓你吃早餐均衡又健康。（圖／勺日提供）

善用以上5大原則，宋明樺分享不論早餐是家中自備或是早餐店、便利商店購買，都可利用手邊食材搭配出上百種不同變化，只要選對食物，一樣可以吃的均衡、健康又多變化。

高纖蔬果：小黃瓜、小番茄、奇異果、蘋果、香蕉、芭樂、便利商店生菜沙拉。

澱粉類：以粗食為主，像是地瓜、全麥土司/麵包、雜糧饅頭、燕麥片、原味玉米榖片、三角飯糰等。

蛋白質類：雞蛋、里肌肉片、鮪魚罐頭、低鹽起司片、原味優格等。

飲品類：黑咖啡、無糖拿鐵、無糖紅茶、低脂鮮奶、低糖豆漿、無糖鮮奶茶等。

油脂類：各式原味堅果、無糖芝麻粉、橄欖油、苦茶油、小麥胚芽粉等。

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關鍵字：

早餐, 營養師

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