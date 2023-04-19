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「美國隊長」IWC錶加持添魅力　馬克華柏格戴千萬「錶王」是日常

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▲▼美國隊長戴IWC 。（圖／公關照）

▲克里斯伊凡上脫口秀節目戴IWC 柏濤菲諾計時腕錶39。（圖／IWC提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

好萊塢男星「美國隊長」克里斯伊凡（Chris Evans）日前參加《吉米A咖秀》節目，以深藍色貼身衣搭配背心造型亮相，巧搭金色圓墜項鍊，而手腕上是他經常戴的IWC要價205,000元的柏濤菲諾計時腕錶39腕錶，兩項配件為他增添亮點。

▲▼美國隊長戴IWC 。（圖／公關照）

▲IWC柏濤菲諾計時腕錶39，205,000元。

IWC於1984年推出柏濤菲諾系列，以圓形錶殼、羅馬數字以及簡潔小時刻度的簡約風格著稱，陸續發表不同錶徑的錶款吸引男、女錶迷，克里斯伊凡所戴的是較小巧的39毫米計時腕錶，精鋼錶殼搭配黑色面盤，2個計時盤分別落在6時與12時位置，整體設計流露計時碼錶較少見的斯文氣息，成為他上節目或出席首映會時的最佳配件。

▲▼馬克華柏格PP 。（圖／翻攝IG）

▲馬克華柏格是有名的鐘錶收藏家，日常戴著PP千萬名錶。（圖／翻攝markwahlberg IG）

▲▼馬克華柏格PP 。（圖／翻攝IG）

▲馬克華柏格戴的PP 5271/12P 超級複雜功能腕錶，錶圈與錶耳鑲嵌58顆長方形切割紅寶石，約10,205,000元。（圖／翻攝PP官網）

綜觀好萊塢愛名錶的男星不少，馬克華柏格（Mark Wahlberg）是知名收藏家之一，手腕上常出現各品牌的稀有錶款，包括「錶王」百達翡麗（Patek Philippe，簡稱PP）型號5271/12P-010超複雜功能珠寶錶，此錶款具計時碼錶與萬年曆功能，一般款式想入手已不容易，他所戴的錶款更是珍罕，錶圈、錶耳與折疊式錶扣共鑲嵌80顆總重約5.25克拉長方形切割紅寶石，紅漆面盤邊緣呈黑色漸變效果，與紅寶石、紅色縫線的黑色鱷魚皮錶帶相映成趣，身價超過千萬元。

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關鍵字：

美國隊長, IWC, 克里斯伊凡, 馬克華柏格, PP, 錶王, 百達翡麗, Patek Philippe

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