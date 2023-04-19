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超準！你的壓力來自哪裡？一張圖看出你的「壓力來源」

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編輯／Lily

現代人生活緊湊，不少人都被壓力壓得喘不過氣來，有時候覺得胸口悶悶的卻又說不上來，《小紅書》有一個心理測驗，能精準剖析你目前最大的壓力是什麼？一起來測測看吧！

以下這個圖案看起來像什麼呢？

▲▼心理測驗。（圖／翻攝自小紅書）

▲（圖／翻攝自小紅書）

A.衛生紙

B.樹木

C.罐頭

D.巧克力蛋糕


挑選A的你

你的壓力來自於「不講理的事情」，生活中各種不講理的事情，是你壓力的來源，舉凡是不遵守交通規則、咄咄逼人的人，你只要看到不平的事情，就會讓你很煩躁，希望所有事情都照著你心裡想的方向走。你不太會隱藏自己的情緒，有時候難免感情用事，記得遇到不平的事情先保持冷靜，若是無法冷處理，最重要的就是保持距離。

挑選B的你

你的壓力來自於「不自由」，你平時生活就像是一根蠟燭多頭燒，要顧好工作，也要照顧好家庭，很難騰出時間，做自己想做的事情。你就是那種做事要嘛不做，一做就要達到完美的人，有時候不妨退一步，別把那麼多事情攬到自己的身上，當事情變少了，自己時間就相對變多。

選擇C的你

你的壓力來自於「很多不擅長的事情」，最近常遇到一些事情，讓你覺得很無力，你較為敏感，很在意別人對你的看法，這時候不要鑽牛角尖，盡量正面思考，試著花時間把不擅長的事情，變成擅長，就能大大減低自己的壓力。

選擇D的你

你的壓力來自於「和伙伴意見不一致」，無論對家人、朋友、同事，甚至是另一半，你都希望對方可以理解你，如果他不能設身處地為你著想，你就會覺得很煩燥，要知道不管是誰，都可能會有意見和價值不一致的時候，這時建議交換角色，設身處地為對方想一下，有時候這些磨合，反而是增加兩人情誼的催化劑。

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關鍵字：

壓力, 壓力來源, 心理測驗

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