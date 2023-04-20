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常肩頸酸痛？專家教3招「居家放鬆技巧」　每天10分鐘舒緩頭眼肩

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▲▼專家教3招居家放鬆術。（圖／品牌提供,翻攝IG）

▲不少人都有肩頸痠痛等問題，專家教3招居家放鬆術幫助舒緩。（圖／翻攝IG @haeny_gram）

記者張毓容／台北報導　 圖／品牌提供

繁忙的家務與工作，加上現代人經常久坐不動，不僅腦袋超頻使用，身體也時常因為姿勢不良引起勞累，慢性累積疲勞可能產生眼睛酸澀、肩頸僵硬、頭部不適，身體的不舒暢也會連帶影響情緒不佳。

杉杏肌膚管理中心的資深培訓長Sunny老師就表示，每日透過簡單居家按摩能幫助位身體釋放壓力，讓身體校準回到穩定狀態，她特別分享3款居家放鬆技法，透過居家保養來救急舒緩忙碌的日常壓力。首先從大範圍的身體釋放後再逐步操作小範圍；從上身放鬆、頭部、最後是眼周，建議在辦公室花10分鐘或每天睡前來進行，一層層鬆開身體，帶來正向循環。

▲▼專家教3招居家放鬆術。（圖／品牌提供,翻攝IG）

＃居家放鬆術第一步：轉開僵硬的上半身

第一步的放鬆法站著或坐著都可以做，站著時要雙腳與肩同寬；坐著時則要讓膝蓋與肩同寬，椅子需坐滿1/2，背挺直。

Step 1：雙手插腰，將肩膀慢慢向後轉動20次，再往前轉動20次。

Step 2：單手插腰，左手將頭往左邊輕壓伸展20秒，結束換右邊。

▲▼專家教3招居家放鬆術。（圖／品牌提供,翻攝IG）

Step 3：右手輕敲左邊肩井穴20次，結束換右邊。

Step 4：肩膀放鬆，雙手打開掌心朝天花板向上平舉，十指交扣後向上延伸20秒，舒展背部手臂肌肉。

Step 5：接續動作3，往左邊延伸至最底20秒，舒展腰側肌肉，結束換右邊。

Step 6：接續動作4左右兩邊結束後，回到中間後，慢慢向後伸展20秒。

Step 7：雙手打開，慢慢放下至腰後，肩膀打開，十指交扣向上伸展20秒

▲▼專家教3招居家放鬆術。（圖／品牌提供,翻攝IG）

＃居家放鬆術第二步：調頻高轉速的頭部

Step 1：中指+無名指按壓翳風、聽宮、太陽穴，拇指按壓風池。

▲▼專家教3招居家放鬆術。（圖／品牌提供,翻攝IG）

Step 2：雙手輕握拳，用四指第二指節處揉按太陽穴、頭部兩側三叉神經，並從髮際邊用四指指節往百會輕刮，最後用十指抓捏整個頭部，加強百會穴。

▲▼專家教3招居家放鬆術。（圖／品牌提供,翻攝IG）

＃居家放鬆術第三步：告別眼睛乾澀

將雙手輕握拳，食指凸出第2個指關節，並以按壓、揉壓、點壓方式，依序按下列穴點，可幫助眼周肌肉放鬆，增加循環。從睛明穴開始，沿著攢竹穴、承泣、太陽穴，最後沿著眼周由內而外輕壓6次，每個穴點可壓6次。

Sunny老師表示，除了日常簡易三步驟感受身體壓力釋放，建議以一週一回的頻率來進行專業全身按摩，藉由儀器與技法的搭配，深度放鬆後進行居家保養來維持身體的彈性更加分。

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關鍵字：

肩頸痠痛, 眼睛乾澀, 按摩, 舒緩, 居家, 技巧, 方法

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