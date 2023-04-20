fb ig video ETtoday search mobile

風・Luxury／沛納海最纖薄錶登場　男女皆宜尺寸、三明治面盤誘人

>

▲▼Panerai 。（圖／公關照）

▲沛納海擔任第61屆米蘭國際傢俱展官方計時，設立期間店展示最新Radiomir Quaranta腕錶。

記者陳雅韻／台北報導

2023年米蘭國際家具展熱烈進行中，擔任本屆官方計時的沛納海（Panerai），特別於18日至23日的展覽期間開設限定店，同步發表Radiomir Quaranta系列腕錶慶祝雙方合作，「Quaranta」意為「40」，點出新作為男、女都能駕馭的40毫米錶殼尺寸，配備招牌的三明治面盤，共有4款精鋼材質與2款貴金屬材質可供選擇。

▲▼Panerai 。（圖／公關照）

▲沛納海史上第一只太陽放射紋綠色面的Radiomir Quaranta精鋼錶僅在官網銷售，185,000元。（圖／沛納海提供，以下同）

Radiomir Quaranta系列腕錶的錶殼厚10.15毫米，是沛納海所有腕錶中最纖薄之作，搭載新一代P.900自動上鍊機芯，是品牌同一尺寸下首款兼具日期顯示與3日動力儲存功能的機芯；而外觀也講究，採用標誌性的三明治面盤，僅在12時和6時位置採用阿拉伯數字時標，其餘為小時標示，在暗夜中Super-LumiNova®夜光物料會展現綠色夜光。

▲▼Panerai 。（圖／公關照）▲▼Panerai 。（圖／公關照）

▲沛納海Radiomir Quaranta藍面精鋼腕錶（左）185,000元，Radiomir Quaranta Goldtech™腕錶559,000元。

沛納海為Radiomir Quaranta系列精鋼腕錶推出白色、藍色、探黑色與綠色面盤等4種款式，當中限量500只的綠色腕錶為品牌首次採用綠色太陽放射紋錶盤搭配抛光精鋼錶殼的設計，僅限官網販售；此外，還有以沛納海Goldtech™紅金和黄金材質打造的2款貴金屬材質腕錶，為專賣店限定款。

▲▼LV 。（圖／公關照）

▲LV於米蘭設計周期間展出Marc Newson設計的經典硬箱。（圖／LV提供，以下同）

▲▼LV 。（圖／公關照）

▲LV展出與知名設計師們聯手打造的Objets Nomades生活藝術傢俱系列。

精品龍頭LV（Louis Vuitton，路易威登）也在米蘭設計周期間，展示由設計大師Atelier Oï、Raw Edges、Atelier Biagetti、Marcel Wanders、Zanellato/Bortotto、Studio Louis Vuitton和Campana Brothers創作的11款全新Objets Nomades生活藝術家具系列，澳洲設計大師Marc Newson巧手重新詮釋的經典硬箱Cabinet of Curiosities也在展出之列，為精緻生活構築出美好藍圖。

►「美國隊長」IWC錶加持添魅力　馬克華柏格戴千萬「錶王」是日常

►潘瑋柏戴「錶王」鑽錶練團閃爆　同款拍出3185萬高價

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

關鍵字：

風Luxury, Panerai, 沛納海, LV, Louis Vuitton, 路易威登

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

LV、CELINE運動鞋穿了就長高

LV、CELINE運動鞋穿了就長高

劉以豪用一片海芋擋上半身

劉以豪用一片海芋擋上半身

小狐狸咖啡店甜點、空間超好拍

小狐狸咖啡店甜點、空間超好拍

日本天皇御用理髮師教正確洗頭方式防掉髮

日本天皇御用理髮師教正確洗頭方式防掉髮

心測：一張圖看出你的壓力來源

心測：一張圖看出你的壓力來源

Bottega Veneta熱賣款縮小變超Q糖果包

Bottega Veneta熱賣款縮小變超Q糖果包

「月球隕石」做成包包超瘋狂！

「月球隕石」做成包包超瘋狂！

勞力士拼圖錶、彩色泡泡錶　可愛破表

勞力士拼圖錶、彩色泡泡錶　可愛破表

【總覽】2023母親節必搶底妝優惠組

【總覽】2023母親節必搶底妝優惠組

誰穿都辣！H&M X MUGLER3大亮點公開

誰穿都辣！H&M X MUGLER3大亮點公開

ET Fashion

推薦閱讀

「美國隊長」IWC錶加持添魅力　馬克華柏格戴千萬「錶王」是日常

「美國隊長」IWC錶加持添魅力　馬克華柏格戴千萬「錶王」是日常

和姊妹淘野餐、喝茶穿搭不馬虎　首飾換季施展熱情魅力

和姊妹淘野餐、喝茶穿搭不馬虎　首飾換季施展熱情魅力

潘瑋柏戴「錶王」鑽錶練團閃爆　同款拍出3185萬高價

潘瑋柏戴「錶王」鑽錶練團閃爆　同款拍出3185萬高價

秘書變千億女富豪驚人珠寶曝光　生前逾45億珍寶上拍有望刷新紀錄 喜歡就包色！　虹彩盒秀8只亮色Zenith錶 ITZY主唱Lia黑錶出自名家之手　G-SHOCK聯名山本耀司萬元有找 楊紫瓊、林青霞臉貼臉燦笑美翻　劉嘉玲性感晚禮服迎戰 伯爵5500萬派對珠寶玩變身　雕刻與彩繪大師聯手造雞尾酒錶盤 「時尚媽咪」Melody疊搭輕珠寶瞬間減齡　漂亮秘訣「做自己」 「錶王」萬年曆計時錶拍場「三代同堂」　罕見二代錶5100萬領銜

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面