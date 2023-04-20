風・Luxury／沛納海最纖薄錶登場　男女皆宜尺寸、三明治面盤誘人

▲沛納海擔任第61屆米蘭國際傢俱展官方計時，設立期間店展示最新Radiomir Quaranta腕錶。



記者陳雅韻／台北報導

2023年米蘭國際家具展熱烈進行中，擔任本屆官方計時的沛納海（Panerai），特別於18日至23日的展覽期間開設限定店，同步發表Radiomir Quaranta系列腕錶慶祝雙方合作，「Quaranta」意為「40」，點出新作為男、女都能駕馭的40毫米錶殼尺寸，配備招牌的三明治面盤，共有4款精鋼材質與2款貴金屬材質可供選擇。

▲沛納海史上第一只太陽放射紋綠色面的Radiomir Quaranta精鋼錶僅在官網銷售，185,000元。（圖／沛納海提供，以下同）

Radiomir Quaranta系列腕錶的錶殼厚10.15毫米，是沛納海所有腕錶中最纖薄之作，搭載新一代P.900自動上鍊機芯，是品牌同一尺寸下首款兼具日期顯示與3日動力儲存功能的機芯；而外觀也講究，採用標誌性的三明治面盤，僅在12時和6時位置採用阿拉伯數字時標，其餘為小時標示，在暗夜中Super-LumiNova®夜光物料會展現綠色夜光。

▲沛納海Radiomir Quaranta藍面精鋼腕錶（左）185,000元，Radiomir Quaranta Goldtech™腕錶559,000元。

沛納海為Radiomir Quaranta系列精鋼腕錶推出白色、藍色、探黑色與綠色面盤等4種款式，當中限量500只的綠色腕錶為品牌首次採用綠色太陽放射紋錶盤搭配抛光精鋼錶殼的設計，僅限官網販售；此外，還有以沛納海Goldtech™紅金和黄金材質打造的2款貴金屬材質腕錶，為專賣店限定款。

▲LV於米蘭設計周期間展出Marc Newson設計的經典硬箱。（圖／LV提供，以下同）





▲LV展出與知名設計師們聯手打造的Objets Nomades生活藝術傢俱系列。



精品龍頭LV（Louis Vuitton，路易威登）也在米蘭設計周期間，展示由設計大師Atelier Oï、Raw Edges、Atelier Biagetti、Marcel Wanders、Zanellato/Bortotto、Studio Louis Vuitton和Campana Brothers創作的11款全新Objets Nomades生活藝術家具系列，澳洲設計大師Marc Newson巧手重新詮釋的經典硬箱Cabinet of Curiosities也在展出之列，為精緻生活構築出美好藍圖。