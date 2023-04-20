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浪琴表飛返計時碼錶機芯大升級　不到20萬太誘人

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▲▼ Longines 。（圖／公關照）

▲浪琴表先行者系列飛返計時碼錶黑色面盤棕色皮錶帶款，145,200元。（圖／浪琴表提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

浪琴表（Longines）歷史悠久，在計時碼錶領域累積扎實功力，1925年推出第一只搭載2個獨立按鈕與飛返（Flyback）功能的計時腕錶，1935年申請飛返裝置專利，意味只要按壓一次按鈕即完成3項工作，就能讓計時秒針歸零，並立刻從零開始計時。今最新力作Spirit Flyback先行者系列飛返計時碼錶在台亮相，機芯全面升級更精準，而價位從145,200元起，比起同類型錶動輒20萬元起相較，極具競爭力。

▲▼ Longines 。（圖／公關照）

▲浪琴表先行者飛返計時碼錶鍊帶款，148,700元。

飛返計時碼錶是浪琴先行者系列目前最複雜的旗艦錶款，外型承襲飛行錶設計，搭配復古的圓形按把設計，而內在採用COSC瑞士天文台認證、配備抗磁矽游絲的L791.4獨家機芯，具68小時動力儲存，為彰顯精準機芯，成為此系列第一只透明錶背設計錶款，備有黑色或藍色太陽紋放射面盤款式，可互換棕色或藍色科技皮錶帶、鍊帶或軍風的米色NATO錶帶。

▲▼ TAG Heuer 。（圖／公關照）

▲TAG Heuer Monza飛返計時腕錶，454,300元。（圖／TAG Heuer提供）

TAG Heuer（泰格豪雅）今年也推出飛返計時碼錶，打造鏤空面盤的Monza飛返計時腕錶，覆上半透明煙燻藍色的藍寶石水晶，讓COSC瑞士天文台認證的Calibre Heuer 02 Flyback自製自動飛返計時機芯若隱若現，功能、外型與賽車元素緊密相扣，具計時功能、測速尺，以及脈搏計，配上紅黑色調相當拉風。

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關鍵字：

浪琴表, Longines, TAG Heuer, 泰格豪雅

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