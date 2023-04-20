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網傳「流浪貓心理測驗」測愛情觀　從「喵叫聲」看出感情問題

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編輯／JJ

愛情中的你是什麼模樣？有些人即使在人際關係中扮演的是理性的角色，在碰到愛情時也可能瞬間變了一個人，變得自己也不認識自己，近日有一款「流浪貓心理測驗」，便能從一道題目測出愛情觀與面對感情的態度問題，以及讓情路更順遂的心態轉換方式，以下一起來測測看。

Ｑ：當你在路上餵食了一隻流浪貓，牠對你「喵」了一聲，你覺得牠的意思是？

Ａ：在說謝謝

Ｂ：希望你收編牠

Ｃ：希望你不要拋棄牠

Ｄ：希望你可以幫牠找中途、領養

▲貓咪。（圖／Unsplash）

【解析】

【解析】

【解析】

Ａ：在說謝謝

你在感情中容易委屈求全，常常忽略自己的需求、只想盡力去配合對方，這已經不只是貼心的程度而已，而是你因為太過害怕對方不高興而引起爭執，又或者是害怕對方不喜歡你，所以勉強自己去做不舒服的事，久而久之，對方可能把你的體貼當作理所當然，你也可能會感到疲憊、感到辛苦，適時表達自己的真實想法會更好。

Ｂ：希望你收編牠

你在感情中常常成為比較強勢的一方，在你的理解裡，會認為有些事是如果對方真心愛你，就應該做的，但其實你只是希望對方能照著你的想法做，在溝通時不習慣讓步，談感情時記得要顧及對方的感受，才是真正的愛對方。

Ｃ：希望你不要拋棄牠

對於撒嬌、裝可憐你很有一套，常常能藉此獲得另一半的關注、原諒，但是要記得不是所有事情都能靠撒嬌耍賴來達成目的，有時候必須懂的適可而止，才不會讓戀愛中本是增加情趣的撒嬌行為，變成令人反感的舉動。

Ｄ：希望你可以幫牠找中途、領養

感情中你是很依賴另一半的類型，缺乏安全感，因此會習慣使用試探的方式來確認對方的心意，或是用冷漠的態度、生氣，等著對方來安撫你，但這其實是會讓對方感到不解的，試著說出心中的真正的感受，能讓彼此的關係更健康。

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關鍵字：

心理測驗, 愛情心測, 流浪貓心理測驗

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