跟假貨說再見！3招教你辨別正版「鳳凰電波」　美得安全又安心

▲跟假貨說再見！3招教你辨別正版「鳳凰電波」，美的安全又安心。（採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者謝盛帆）

▲精準又快速的「鳳凰電波」，是不少愛美女性的抗老保養首選。（圖／記者謝盛帆攝，下同）

記者黃稜涵／採訪報導

醫美「鳳凰電波」療程是不少愛美女性的抗老保養首選，但是近期爆出查獲偽變造鳳凰電波，音波等醫療變造集團，甚至淘寶賣家直說可以客製機器外觀logo集運到台灣，以水貨、平行輸入話術包裝非法低價團購誘騙民眾施作，除了技術效果堪憂，醫材來源更是讓人憂心。記者實際直擊位於台北信義區一處大樓美容工作室，以低價團購鳳凰電波，佯裝原廠技師話術民眾，卻讓來歷不明的非醫師以不明來源的機器探頭，非法於民宅施作，讓民眾療程安全陷入風險，到底消費者要如何辨別真偽、杜絕假貨？醫師教你超簡單的辨識原廠3步驟。

▲▼社群網站出現低價團購醫美施作，讓消費者在療程安全性上陷入風險。

湞媄診所院長倪宗亨醫師表示，第一步，你可以看機器本身有沒有經過原廠的認證，它必須要有原廠「機器防偽雷射標籤」，第二步，可以至鳳凰電波官網https://www.thermageflx.co/查詢認證診所，療程前也可請診所出示印有診所名稱的「原廠機器證書」，確保診所向原廠購買機器跟探頭，第三步，就是當我們在施打的時候，會有一個雷射標籤，這個雷射標籤很獨特，上面寫有『台灣』兩個字，用官方LINE去掃描QR code，確認探頭是不是全新開封沒有用過的」。

▲▼湞媄診所院長倪宗亨醫師，教消費者可以透過「原廠機器證書」、「機器防偽雷射標籤」以及「官方LINE親掃探頭QRcode」辨識是否為原廠正貨。

如果施打非法醫美療程，不僅僅可能白花錢，更可能造成自身傷害。記者實際詢問原廠並無此職位及人員，而醫師更呼籲民眾醫美療程安全為自身把關，千萬不要受到低價話術吸引。

▲▼療程前確認探頭外盒封口具備完整防偽雷射標籤，並經由鳳凰電波官方Line帳號親掃QRcode辨別真偽。

倪宗亨院長進一步指出，若是施作仿冒機器，造成的嚴重後遺症都是不可逆的，尤其在臉上面，這個是消費者最害怕遇到的，有些非法廠商會以「水貨」、「平行輸入」話術，但在醫療儀器上，這個是不允許的，很多消費者聽到會想說「沒關係，反正都是真貨」，這個觀念是錯誤的，因為醫療儀器是需要拿到衛福部許可證，不是想要進來就進來的，既然它的來路已經不明，它的品質就是一個大問號，所以不得不慎。

▲若是施作仿冒機器，造成的嚴重後遺症是不可逆的。

鳳凰電波具多項專利，並經FDA、TFDA認證，一般假貨無法仿製，低價療程暗藏風險，想要讓肌膚緊實有彈性，機器跟探頭的原廠正貨辨識都相當重要缺一不可，若是施打非法低價團購療程，不僅僅是錢白花了，還可能會造成嚴重傷害，醫師提醒消費者，愛美的同時，也要提高警訊。

▼倪宗亨院長呼籲消費者可以透過簡單3步驟，把關自身醫美安全。