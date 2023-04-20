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比漾廣場母親節化妝品滿3千送300　漢神百貨精品LV、愛馬仕有優惠

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記者鮑璿安／新北報導

母親節將至，各大百貨陸續展開優惠檔期，新北比漾廣場已搶先開跑「比漾聯名卡超級周」，化妝品單筆3千享會員點數10倍送，最高回饋19.2%。而高雄漢神百貨則針對精品有優惠，LOUIS VUITTON提供滿3萬送900元，算是精品類少有的折扣。

▲▼ 比漾廣場 。（圖／業者提供）

▲比漾廣場母親節檔期4月27日至5月14日，化妝品單櫃滿3,000贈300。（圖／業者提供）

比漾廣場在母親節前推出「比漾聯名卡超級周」預熱活動，4月20日至4月26日指定櫃滿2,000贈200，首四日再加碼全館點數2倍送，化妝品單筆3千享10倍點數優惠，最高回饋19.2%。母親節正式檔期從4月27日開始，為期18天，化妝品單櫃滿3,000贈300；5月5日至5月14日亦有全館指定櫃累計滿3,000贈200，與大家電/珠寶區/萬寶龍/施舒雅/KARADA單櫃滿10,000贈1,000等活動。

▲▼ 比漾廣場 。（圖／業者提供）

▲比漾廣場母親節推薦，ESTEE LAUDER 完美底妝持久組，特價3,900元起。（圖／業者提供）

漢神百貨瞄準精品消費者，4月20日至4月23日連續4日帶來1F/2F/3F精品優惠，包含CHANEL、HERMÈS、BURBERRY、GUCCI、FENDI、PRADA精品品牌在內，滿2萬元送1,000元；2F/3F LOUIS VUITTON門檻稍高，提供滿3萬送900元。全館非精品、名品、化妝品則有滿6,000元送300元。夢時代暨統一時代百貨高雄店4月20日起至5月14日舉辦「Love mom」檔期，首12日全館指定櫃位當日消費滿3000元送400元電子特別券，LONGINES 浪琴、COACH也在名單內。

而新光三越導入BNPL第一品牌zingala銀角零卡「先買後付」新支付，提供無信用卡族群、Z世代族群等更多元便利的支付服務，民眾以skm pay綁定zingala銀角零卡消費，將可於新光三越全台各分店、電商平台skm online享有滿3,000送300點中租Coin。

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關鍵字：

母親節, 百貨, 比漾廣場

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