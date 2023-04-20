油頭推薦！「溫和抗屑」洗髮精盤點，讓頭皮大口深呼吸

▲洗後頭皮清爽的溫和清潔產品。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

春天氣候潮濕，且天氣十分不穩定，不止臉部肌膚容易出現敏感，就連頭皮都會出現油脂失衡，再完美的妝容，髮絲油膩還是會使形象。大打折扣，《ET FASHION》盤點換季適用的去油抗屑溫和髮品。

健康頭皮是美麗秀髮的關鍵，換季時頭皮易出現敏感、搔癢、油脂分泌旺盛等困擾。高珮菡醫師分享，應從溫和清潔做起，選用成分天然且溫和不刺激髮品，也必須留意水溫，避免使用過燙熱水。

▲uka 淨屑止癢洗髮露，400ml，1,780元。

選用 2 月寒冬採收的大葉釣樟萃取，幫助頭皮舒緩、調控保濕力；搭配胡椒薄荷油、北非雪松，平衡髮肌油水分泌；迷迭香葉油有效調理頭皮屑；揉合薄荷、迷迭香、雪松香氣，使用時能沁透出清新舒爽氣息。

▲Hair Rituel 賦活重升極淨喚活洗髮精，200ml，2,300元。

提供給髮肌潔淨與清新感受，透過極淨喚活三大功效，幫助智慧清潔、淨化喚活、髮絲健康光澤，適合中性至油性髮肌使用，為容易油膩的髮肌帶彷如新生的沁活呼吸感。

▲卡詩 極淨平衡髮浴 ，250ml，1,200元。

能溫和清潔髒污並去除多餘油脂，濃密細緻泡沫可深層淨化立即帶走可見的頭皮屑。水楊酸成分能角質代謝更新、淨化皮脂為頭皮打造保濕清爽的健康狀態。

▲AVEDA 蘊活淨瑕潔膚凝膠，150ml，1,700元。

含有穿心蓮、積雪草適應源、維他命 E、迷迭及薑萃取精華，幫助去除老廢角質、減少細菌滋生，避免尷尬頭皮氣味。

PLUS 去油急救款

▲Rene Furterer 精靈草蒴果乾洗髮（免沖），200ml，1,180元。

內含有機薰衣草花露、有機蓖麻油、米澱粉，幫助即刻吸附多餘油脂異味，回復清爽蓬鬆，打造打造輕盈不僵硬的豐盈支撐力。