救救海龜！海洋保育攝影展好療癒，超可愛海龜杯墊用吸管製限量200個

記者李薇/台北報導 圖/品牌提供

隨著科技發達,人類為了方便,製造出許多垃圾,很多甚至是無法分解、危害生態的材料,不僅應該減少使用,更可以選擇環保再生製品,從日常開始關心地球;以下就盤點多個正在為環境努力的好物,身為愛美的妳應該做出更正確、更友善的選擇。

#Melvita 40周年海洋保育展活動

以天然有機成分為靈魂的Melvita,從20日開始舉辦海洋保育展覽活動,邀請水下攝影師Yorko Summer展出絕美的大自然主題作品,讓人近距離了解靈動海龜,同時喚醒對海洋生態的關心,現場還有超可愛的「海龜燒」可以享用,拍照打卡都療癒。

呼應這次活動,Melvita也與國際著名插畫家Lisa Congdon合作,把旗下摩洛哥堅果油、玫瑰潤澤美容液與摩洛哥堅果活酵緊提霜三款單品,設計出全新的海龜插畫,每支保養甚至都採用回收再生友善材質,還攜手「不垃圾場」團隊,把回收保養空瓶裡面的壓頭與吸管,再製成超實用的海龜杯墊,很值得朝聖。

#香緹卡 投資我們的星球活動

向來透過彩妝系列關心瀕危物種的香緹卡,一直以來都力挺生態保育,在4月22日世界地球日當天,也將舉辦「投資我們的星球」活動,只要臨櫃消費,即贈全台限量300瓶的鑽石級乳霜升級版15ml(價值4080元)。

其中,最值得關注的,就是香緹卡每年都會推出的限量慈善彩妝系列,至今已經與32個不同類型的國際慈善團體攜手,總共合作多達58款系列,其中,3款常態性的慈善彩妝也持續支持保育組織,讓美麗與環境呵護能同時並行。

#Jurlique 日日都是地球日

澳洲保養品牌Jurlique從1985年創辦開始,就一直落實環境保育活動,在南澳阿德萊德NASAA有機認證的純淨土地上,持續實行生態永續平衡的活機農耕法,因此每一款單品雖是常態生產,但其實限量到不行,生產量一直都是僅遵此概念進行,同時也有回收空瓶、太陽能發電的製程,最近舉辦空瓶回收計畫與地球日當天滿額加贈愛地球環保購物袋。

#MAKE UP FOR EVER 環保專業刷具

以往彩妝刷多以動物毛為主,但其實沒必要因此傷害動物,透過發達的科技,化纖毛也可以做到很柔軟,而且更好保養的工具;專業彩妝品牌MAKE UP FOR EVER就將旗下刷具都換成100%人造纖維,連刷柄都搭載法國FSC森林管理委員會認證的山毛櫸,不濫砍濫伐、不破壞生態,值得支持。

#嬌蘭 世界蜜蜂日

同樣力行環境保育的嬌蘭一直在努力減少碳排放量,從瓶器使用、珍稀植物復育等層面,全方位進行地球保護,這已經是第三年推出520世界蜜蜂日,這次不僅與法國視覺藝術家瑟琳・坎隆(Céline Cléron)發表藝術聯名限定包裝,5月20日至22日期間20%銷售額,也將捐予蜜蜂保育計畫。

#FANCL MCO 速淨卸妝油-永續限定版

FANCL從2018年開始響應聯合國永續發展目標,致力在保養成分跟製造過程中,不斷精進、友善環境,最近更是推出限定版卸妝油,不僅換上可愛包裝,裡面主成份棕櫚油選用永續認證成份,瓶身也改為100%回收PET再生塑料瓶器,同時捨棄傳統說明書,把產品說明印在紙盒裡面,減少二氧化碳排放量,達到減廢目標。

#L’OCCITANE 回收減碳更踏實

L’OCCITANE從品牌創始之初,就力行減塑計畫,以100%可回收再生塑料、再生鋁、再生玻璃等材料製成產品容器,更提供多達26種環保補充包,讓消費者替換使用,不僅節省荷包,更能減少更多塑料使用,同時還常年推動空瓶回收折抵活動,只要持L’OCCITANE保養空瓶,就可以折抵10元。