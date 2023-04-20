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救救海龜！海洋保育攝影展好療癒，超可愛海龜杯墊用吸管製限量200個

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記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

隨著科技發達，人類為了方便，製造出許多垃圾，很多甚至是無法分解、危害生態的材料，不僅應該減少使用，更可以選擇環保再生製品，從日常開始關心地球；以下就盤點多個正在為環境努力的好物，身為愛美的妳應該做出更正確、更友善的選擇。

＃Melvita 40周年海洋保育展活動

▲Melvita,香緹卡,Jurlique,MAKE UP FOR EVER,FANCL,嬌蘭,L’OCCITANE,環保,世界地球日。（圖／品牌提供）

以天然有機成分為靈魂的Melvita，從20日開始舉辦海洋保育展覽活動，邀請水下攝影師Yorko Summer展出絕美的大自然主題作品，讓人近距離了解靈動海龜，同時喚醒對海洋生態的關心，現場還有超可愛的「海龜燒」可以享用，拍照打卡都療癒。

▲Melvita,香緹卡,Jurlique,MAKE UP FOR EVER,FANCL,嬌蘭,L’OCCITANE,環保,世界地球日。（圖／品牌提供）

呼應這次活動，Melvita也與國際著名插畫家Lisa Congdon合作，把旗下摩洛哥堅果油、玫瑰潤澤美容液與摩洛哥堅果活酵緊提霜三款單品，設計出全新的海龜插畫，每支保養甚至都採用回收再生友善材質，還攜手「不垃圾場」團隊，把回收保養空瓶裡面的壓頭與吸管，再製成超實用的海龜杯墊，很值得朝聖。

＃香緹卡 投資我們的星球活動

▲Melvita,香緹卡,Jurlique,MAKE UP FOR EVER,FANCL,嬌蘭,L’OCCITANE,環保,世界地球日。（圖／品牌提供）

向來透過彩妝系列關心瀕危物種的香緹卡，一直以來都力挺生態保育，在4月22日世界地球日當天，也將舉辦「投資我們的星球」活動，只要臨櫃消費，即贈全台限量300瓶的鑽石級乳霜升級版15ml（價值4080元）。

其中，最值得關注的，就是香緹卡每年都會推出的限量慈善彩妝系列，至今已經與32個不同類型的國際慈善團體攜手，總共合作多達58款系列，其中，3款常態性的慈善彩妝也持續支持保育組織，讓美麗與環境呵護能同時並行。

＃Jurlique 日日都是地球日

▲Melvita,香緹卡,Jurlique,MAKE UP FOR EVER,FANCL,嬌蘭,L’OCCITANE,環保,世界地球日。（圖／品牌提供）

澳洲保養品牌Jurlique從1985年創辦開始，就一直落實環境保育活動，在南澳阿德萊德NASAA有機認證的純淨土地上，持續實行生態永續平衡的活機農耕法，因此每一款單品雖是常態生產，但其實限量到不行，生產量一直都是僅遵此概念進行，同時也有回收空瓶、太陽能發電的製程，最近舉辦空瓶回收計畫與地球日當天滿額加贈愛地球環保購物袋。

＃MAKE UP FOR EVER 環保專業刷具

▲Melvita,香緹卡,Jurlique,MAKE UP FOR EVER,FANCL,嬌蘭,L’OCCITANE,環保,世界地球日。（圖／品牌提供）

以往彩妝刷多以動物毛為主，但其實沒必要因此傷害動物，透過發達的科技，化纖毛也可以做到很柔軟，而且更好保養的工具；專業彩妝品牌MAKE UP FOR EVER就將旗下刷具都換成100%人造纖維，連刷柄都搭載法國FSC森林管理委員會認證的山毛櫸，不濫砍濫伐、不破壞生態，值得支持。

＃嬌蘭 世界蜜蜂日

▲Melvita,香緹卡,Jurlique,MAKE UP FOR EVER,FANCL,嬌蘭,L’OCCITANE,環保,世界地球日。（圖／品牌提供）

同樣力行環境保育的嬌蘭一直在努力減少碳排放量，從瓶器使用、珍稀植物復育等層面，全方位進行地球保護，這已經是第三年推出520世界蜜蜂日，這次不僅與法國視覺藝術家瑟琳・坎隆（Céline Cléron）發表藝術聯名限定包裝，5月20日至22日期間20%銷售額，也將捐予蜜蜂保育計畫。

＃FANCL MCO 速淨卸妝油－永續限定版

▲Melvita,香緹卡,Jurlique,MAKE UP FOR EVER,FANCL,嬌蘭,L’OCCITANE,環保,世界地球日。（圖／品牌提供）

FANCL從2018年開始響應聯合國永續發展目標，致力在保養成分跟製造過程中，不斷精進、友善環境，最近更是推出限定版卸妝油，不僅換上可愛包裝，裡面主成份棕櫚油選用永續認證成份，瓶身也改為100%回收PET再生塑料瓶器，同時捨棄傳統說明書，把產品說明印在紙盒裡面，減少二氧化碳排放量，達到減廢目標。

＃L’OCCITANE 回收減碳更踏實

▲Melvita,香緹卡,Jurlique,MAKE UP FOR EVER,FANCL,嬌蘭,L’OCCITANE,環保,世界地球日。（圖／品牌提供）

L’OCCITANE從品牌創始之初，就力行減塑計畫，以100%可回收再生塑料、再生鋁、再生玻璃等材料製成產品容器，更提供多達26種環保補充包，讓消費者替換使用，不僅節省荷包，更能減少更多塑料使用，同時還常年推動空瓶回收折抵活動，只要持L’OCCITANE保養空瓶，就可以折抵10元。

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