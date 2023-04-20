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昆凌跑香奈兒趴童心大發　捨不得把時髦錶傳給女兒

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▲▼香奈兒派對名人 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲昆凌對香奈兒Première腕錶愛不釋手。（圖／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

香奈兒（CHANEL）慶祝第一款腕錶Première腕錶翻新回歸，今晚舉辦Première Funfair嘉年華體驗活動，讓賓客在主題樂園的夢幻氛圍之中，探索Première腕錶-原創款的魅力，品牌形象大使桂綸鎂和昆凌、品牌好友演員陳柏霖、李沐，以及歌手周興哲、9M88與Øzi和香港演員袁澧林均盛裝出席，3個孩子的媽咪昆凌童心大發，每項遊樂設施都想玩，問及是否未來會將手腕上的香奈兒錶傳給女兒當成年禮？她說：「那時候我還很想戴呀！還沒想到要送她什麼。」

▲▼香奈兒派對名人 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲桂綸鎂（左）與陳柏霖一起享受香奈兒Première嘉年華的歡樂氣氛。（圖／記者陳雅韻攝）

▲▼香奈兒派對名人 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲周興哲開心參加香奈兒派對。（圖／記者陳雅韻攝）

昆凌18歲收到媽媽送的香奈兒J12腕錶，至今已擁有4款香奈兒腕錶，她覺得一戴上錶立刻變得很時髦，唯有與老公周杰倫約會時不戴錶，一臉甜蜜說：「約會不想記得時間。」同樣與品牌淵源深厚的桂綸鎂，戴上造型源自巴黎芳登廣場造型的Première腕錶-原創款，立刻憶起人生第一次踏上巴黎又害怕又開心的心情，她招認無論生活或工作常陷入這種矛盾心情，最終她選擇勇敢，連踏進香奈兒Première Funfair嘉年華派對體驗射飛鏢，她也既緊張又興奮。
 

▲▼ CHANEL Party 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲香奈兒舉辦Première Funfair嘉年華體驗活動。（圖／記者陳雅韻攝）

▲▼ CHANEL Party 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲嘉年華會少不了繽紛棒棒糖與爆米花。（圖／記者陳雅韻攝）

▲▼ CHANEL Party 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲香奈兒嘉年華會布置雲霄飛車軌道，陳列蘋果甜點供賓客享用。（圖／記者陳雅韻攝）

占地兩層樓的香奈兒Première Funfair嘉年華體驗活動，將Première腕錶-原創款的標誌性風格元素貫穿於全場設計之中，有各種繽紛糖果、棒棒糖與爆米花迎賓，並設有互動遊樂裝置，讓賓客沉浸在嘉年華的歡樂氣氛中。

▲▼ CHANEL Party 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲舉起香奈兒的槌子敲擊，讓芳登廣場柱子的亮燈攀到頂峰。（圖／記者陳雅韻攝）

▲▼ CHANEL Party 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲歡迎來到香奈兒的飛鏢場，射中金與黑色氣球有獎。（圖／記者陳雅韻攝）

1987年香奈兒發表靈感源自八角造型的N˚5香水瓶蓋與巴黎芳登廣場的Première腕錶，搭配致敬經典菱格紋包的皮革穿鍊交織錶帶，猶如手鍊般的設計大受好評。近期重現經典風采，推出採用PVD技術以18K金PVD塗層帶來均勻的保護層的精鋼材質Première腕錶-原創款，較過去鍍金設計更防刮、耐衝擊。

▲▼ 梵克雅寶,香奈兒 。（圖／公關照）

▲香奈兒Première腕錶-原創款，186,000元。（圖／香奈兒提供，以下同）

▲▼ 梵克雅寶,香奈兒 。（圖／公關照）

▲香奈兒Première腕錶-原創款搭配18K黃金塗層雙鍊與手工交織皮革穿鍊錶帶。

宛如首飾的時計總令人著迷，法國珠寶世家梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）今年發表6款Perlée secret吊墜腕錶，是裝飾性強烈的長項鍊，分別有鑲嵌紅寶石、藍寶石與祖母綠款式，以及鑲有蛋面切割粉紅水晶、藍玉髓、方納石錶蓋的款式，旋開寶石錶蓋即顯露時間，面盤外圈還鑲嵌一圈美鑽，無比華美。

▲▼ 梵克雅寶,香奈兒 。（圖／公關照）

▲梵克雅寶Perlée secret粉紅水晶吊墜腕錶，1,030,000元。（圖／梵克雅寶提供，以下同）

▲▼ 梵克雅寶,香奈兒 。（圖／公關照）

▲梵克雅寶Perlée secret藍玉髓吊墜腕錶，1,000,000元

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關鍵字：

CHANEL, 香奈兒, Van Cleef & Arpels, 梵克雅寶

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