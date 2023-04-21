BALLY新Logo「纏繞8」時尚迷要認識　dunhill新任創意總監出爐

記者王則絲／台北報導

一個歷史悠久的品牌，經歷改朝換代是必然的事。BALLY今年宣布由美籍潮牌設計師Rhuigi Villaseñor接任新創意總監，2023春夏系列便是品牌脫胎換骨的時機，本季誕生了全新「纏繞8」Logo，時尚迷必須認識；鏡頭轉到英倫品牌dunhill，則是在近期迎接新任創意總監，由Simon Holloway所接下，往後的一舉一動，將成為紳士們關注的焦點。

▲BALLY創意總監Rhuigi Villaseñor在2023春夏系列帶來全新的Logo設計「Emblem」。（圖／品牌提供）



BALLY創意總監Rhuigi Villaseñor在2023春夏系列帶來全新的Logo設計「Emblem」，形似纏繞的8字形，靈感來自BALLY家族的彈性織帶製作事業，同時注入了Rhuigi取自菲律賓大地震後，重建城市建築的巴洛克風格，象徵無盡的時間和空間感，並且將此「Emblem」新標誌大量運用於包款、首飾及鞋履。而在2020年誕生的標誌性B-CHAIN Logo，則將會在近幾季漸漸消失。

▲BALLY創意總監Rhuigi Villaseñor在2023春夏系列帶來全新的Logo設計「Emblem」。（圖／品牌提供）



BALLY本季廣泛運用皮革元素於服裝當中，其他更多元的面料還包括真絲天鵝絨虎紋西裝、山東綢睡衣套裝及丹寧，漂亮的直線虎紋、壓紋的皮革手袋⋯⋯都展現高貴而新穎的姿態。包款上除了能看到大量出現的「Emblem」扣飾，靈感來自瑞士童玩「繞珠」的鏈條包也相當吸睛，球形、方柱體串接而成的模樣，富有奢華氛圍，同時也被使用於高跟涼鞋上，搭配由工匠手工鑲上的閃亮水晶，宛如藝術品一般。

▲BALLY 2023春夏系列。（圖／品牌提供、記者王則絲攝）



日前dunhill宣布由Simon Holloway接任新任創意總監一職，在加入dunhill以前，Simon曾擔任James Purdey & Sons創意總監，也曾任職於Agnona和Ralph Lauren，負責奢華成衣、針織服飾、鞋履、配飾、香氛及家居系列設計，對於英倫風格有獨特見解的他，未來將替dunhill帶來什麼樣的新風貌，令人期待。

▲dunhill 現任創意總監 Simon Holloway。（圖／品牌提供）