你心裡最害怕的是什麼？這張圖第一眼看到的東西，能深扒內心恐懼

記者李薇／台北報導 圖／小紅書

每個人內心都有害怕的人事物，只是有時候沒有特別去分析情緒跟覺察，可能只是下意識的感到不舒服，以下這個心理測驗就可以找出你對什麼樣的事情感到害怕，快來看看你的測驗準不準？

Q：以下這張圖中，你最先看到什麼？

A.字母A

B.一個人

C.燈光

D.灌木叢

A.字母A：害怕被批評

你其實是一個相當理智派的人，對於一件事情的發生，你往往會用推理或是判斷的方式，來進行剖析與理解，這也反映出來你是一個智商比較高的人，但缺點就是情商較低，不會把感性的層面放進事件中思考，導致有點不近人情，所以懂你、理解你的人少，就讓你相當害怕別人因不理解而批判，會感到不知所措。

B.一個人：害怕孤單

你是一個很害怕孤單的人，總是比較喜歡跟很多人在一起的群體感，這會讓你感到安心、有歸屬感，但同時你不是一個善於表達自己感受的人，即使在群體裡面，也很怕被孤立，建議可以適時的學習跟外在世界溝通，多嘗試練習抒發自己的感受，久而久之就不會總是患得患失。

C.燈光：害怕冷漠

你對人際關係的交往特別敏感，別人的一點小眼神或是舉動，就可以讓你想很多，加上你是個性比較熱情的人，一旦對方展現出冷漠的態度，就會讓你不知道怎麼去應對，所以特別害怕人與人之間的冷淡，同時也因為你善於觀察，總能發現別人的優點與長處。

D.灌木叢：害怕不穩定的環境

你對於陌生的環境特別感到恐懼，對於周遭環境有著很強的控制欲，假如今天要去的場合或是群體，不是你所熟悉、感到安全的地方，你就會非常焦慮、不安，很多事情你都比較喜歡勝券在握的感覺，在人際關係中，也是經典的慢熱型，沒必要不會去結交新朋友或是更換工作環境。