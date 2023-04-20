低調到品牌Logo都捨掉　H. Moser ＆ Cie.萬年曆錶質感取勝

▲H. Moser & Cie.勇創者萬年曆鉭金屬藍色琺瑯腕錶，2,740,000元。（圖／H. Moser & Cie.提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

瑞士名錶H. Moser & Cie.（亨利慕時）質感設計深受藏家喜愛，今年4款新作正式在台亮相，關鍵字正是「北極藍」與「鮭魚色」，被視為市場上最清晰易讀也容易操作的勇創者萬年曆錶，首度以比鉑金更堅硬、顏色呈現灰色的鉭金屬打造，搭配先經過錘擊出紋理再上12層琺瑯的藍色大明火面盤，捨去品牌Logo，實踐品牌極簡主義哲學。





▲H. Moser & Cie.開拓者陀飛輪北極藍腕錶（左）1,800,000元，開拓者大三針北極藍腕錶468,000元。

如果以為H. Moser & Cie.只有一種藍可就錯了，開拓者陀飛輪腕錶與錶徑縮小至40毫米的開拓者大三針腕錶，換上新色—北極藍，12時位置的品牌Logo若隱若現；而2023年度限定的疾速者大三針煙燻鮭魚面盤腕錶，呈現由淺至深向外擴散的漸變色，隨著光線流轉不斷變化吸睛。





▲H. Moser & Cie.疾速者大三針煙燻鮭魚面腕錶，708,000元。

蕭邦（Chopard）熱賣的Alpine Eagle系列推出41 XPS腕錶，特色是以品牌獨家研發的合金材質Lucent Steel A223精鋼打造，成分中有85%為循環再造材質，實踐品牌永續發展的承諾，而面盤顏色「Monte Rosa Pink」（羅莎峰粉紅色），近似當紅的鮭魚色，裝飾紋理質感更顯出色，裝載的65小時動力儲存機芯獲COSC瑞士官方天文台與「日內瓦印記」（Poinçon de Genève）雙認證。





▲蕭邦Alpine Eagle系列41 XPS腕錶面盤為「Monte Rosa Pink」（羅莎峰粉紅色）。（圖／蕭邦提供）