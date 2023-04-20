營養師傳授「彩虹飲食法」，一天吃滿6色蔬果最健康

▲藍紫色蔬果富含花青素，現代人多攝取不足。（圖／達志示意圖）

記者曾怡嘉／台北報導

繽紛顏色的蔬果，你每天攝取足夠嗎？營養師程涵宇分享，2022分子期刊研究調查發現，8成的成人飲食中每種顏色的植物營養素均不足，其中以藍紫色蔬果吃最少，如果不知道份量怎麼吃，她建議「彩虹飲食法」，幫助減脂抗發炎、提升身體保護力。

營養師提及，蔬菜水果提供豐富的維生素及礦物質、膳食纖維，是維持生理機能正常運作不可或缺的營養，且蔬果中更含有植化素，能夠幫助身體抵抗外在環境威脅，抗氧化、抗發炎、抗菌、抗過敏、保護神經健康、降血脂、降血壓等。

食物中存在成千上萬種植化素，不同顏色的蔬果都含有獨特對人體有益的營養，而且植化素具有多效性，也就是只要有攝取，就對身體細胞能夠一起影響，若不確定如何均衡攝取，直接用顏色來吃也可以，建議一天吃滿6種顏色蔬果最保險。

▲（圖／翻攝自FB/營養師程涵宇）

#紅色食物 /減重抗發炎，調節免疫系統

茄紅素、花青素、類胡蘿蔔素、鞣花酸、槲皮素

食物來源：番茄、草莓、甜菜、蘋果、西瓜

#橙色食物 /生育健康，調節內分泌

α-胡蘿蔔素、β-胡蘿蔔素、生物類黃酮、薑黃素

食物來源：胡蘿蔔、橘子、木瓜、芒果、百香果、薑黃

#黃色食物 /生物類黃酮、葉黃素、玉米黃質

護腸胃、促進健康腸道微生物健康

食物來源：甜椒 鳳梨 玉米

#白色食物 /類黃酮

護肝護心

食物來源：大蒜、火龍果、白花菜

#藍紫色食物 /花青素

減脂、降血壓、神經健康、認知健康

食物來源：藍莓、葡萄、茄子、黑莓、紫高麗、紫花椰菜

#綠色食物 /葉綠素、芥子油苷、兒茶素

護心、抗過敏

食物來源：酪梨、奇異果、蘆筍、羽衣甘藍、菠菜、綠茶