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42歲張柏芝生三胎頭髮也超濃密的5個Tips：視狀態選髮品、洗頭水溫不過高

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記者李薇／台北報導　圖／翻攝自張柏芝微博

藝人張柏芝是不少人心中的女神，已經生了3個孩子的她現年42歲，不僅臉部肌膚保養得超好，完全沒有過多細紋與下垂，頭髮也相當豐盈纖長，對於保養的小秘訣她也分享5個技巧，可以幫助髮絲看起來更健康澎鬆。

▲張柏芝,頭髮,保養,頭皮。（圖／翻攝自張柏芝微博）

1.梳子按摩頭皮

因為工作的關係，張柏芝經常需要做造型，燙髮、染髮等等，長時間下來頭髮很容易受損，所以她每天會在洗頭之前，先使用柔軟的氣墊梳按摩頭皮，透過梳理的方式，可以幫助活絡髮根。

▲張柏芝,頭髮,保養,頭皮。（圖／翻攝自張柏芝微博）

2.溫涼水洗頭更好

很多人每天洗頭都沒有發覺使用過高的水溫在清潔，容易造成頭皮喪失保護油脂，同時也會有受傷的可能，建議在清潔的時候，使用溫涼的水溫來清洗，洗淨不過度去油，可以讓頭皮更健康。

▲張柏芝,頭髮,保養,頭皮。（圖／翻攝自張柏芝微博）

3.經常更換髮品

對張柏芝來說，頭皮的護理就等同臉部保養一樣，所以她會根據不同的狀態，使用適合的洗髮產品跟護髮，做到恰到好處的清潔，不會一瓶從年頭洗到年尾，多種不同功效搭配更好。

▲張柏芝,頭髮,保養,頭皮。（圖／翻攝自張柏芝微博）

4.頭皮精華補充

想要擁有美麗的秀髮，頭皮護理才是關鍵，洗完頭之後，張柏芝會使用頭皮專用的精華，透過輕盈質地與有效成分，加強營養補充，才能長出健康髮絲。

5.避免直曬太陽

張柏芝也認為，夏天太陽紫外線強烈，跟肌膚一樣，如果曬得太多也是會影響髮絲健康，所以要特別注意，最好可以加強防曬，避免刺激。

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關鍵字：

張柏芝, 頭髮, 保養, 頭皮

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