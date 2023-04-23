星・變美／薛凱琪連髮絲都保養超好！4招護髮秘訣公開：梳頭有1細節

▲薛凱琪不僅肌膚凍齡，連髮絲保養都很有一套。

記者張毓容／台北報導 圖／翻攝薛凱琪IG、小紅書

藝人因工作配合造型常需要變換髮型，吹整染燙頻率很高，頭皮髮絲受損可說是家常便飯。被網友狂讚凍齡的女星薛凱琪，不僅肌膚狀態和身材維持超好，連秀髮保養也很有一套，近日她就在社群上分享自己的日常護髮小秘訣，做好4件事就能幫你養出柔順光澤美髮。

＃梳頭髮要由下先梳開



她提到自己頭髮很長，平常梳頭絕對不會從頭頂梳到尾，她表示是髮型師教她，無論頭髮是乾或是濕的時候，都要從底下開始梳，從髮尾往上把所有的結先梳通，這樣梳頭髮才不會那麼容易斷裂。

所以她很少會從頭頂梳到髮尾，除非她已先將頭髮梳過，確認頭髮是順的、沒有結的，想把頭髮再順一下，才會從頭頂開始往下梳。

＃省時護髮秘訣



她有一個省時間的護髮秘訣很推薦大家，像是自己待在家或是朋友到她家裡聚會時，她會把脖子以下部分的頭髮打濕，在打濕的髮中到髮尾部分塗上髮膜，再把有塗抹髮膜的下半部頭髮盤起來綁成一個丸子，接著就去跟朋友聊天或是自己看電視，靜置等待的時間可隨意而定，也可以讓髮膜停留很久，像是她有時候可以放到看完3部電影，再去洗頭，這樣做完頭髮就會變得滋潤柔順。她也提醒，頭頂別淋水要維持乾燥，因為頭皮如果長時間濕潤，對頭皮很不好。

＃熱風不直吹頭皮



她吹頭髮時會很注意，不會用熱風直接頭皮，而是頭皮一小段距離吹，讓頭皮旁邊髮絲的熱自然帶到頭皮，像是用餘溫烘乾頭皮，「我很少會把熱的風和燙的水直接吹或洗頭皮，我自己覺得會傷頭髮、傷毛囊」。

她覺得會傷害頭皮和毛囊

＃2種護髮產品分別用法



護髮產品她會用2種，吹頭髮的時候會用比較清爽的護髮，除了靠近頭皮處不塗，整頭頭髮都會塗；而有一些比較油性的護髮就會只塗髮尾，又快又省時，這也是她日常常用的護髮方法。