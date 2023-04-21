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挑對髮型就像換張臉！2023「春夏男生髮型範本」一次看

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▲▼2023最新男生髮型範本。（圖／翻攝自IG）

▲2023韓星髮型掀起討論度。（圖／翻攝自IG/boxabum、imhyoseop）

記者曾怡嘉／綜合報導　

男生挑對髮型就好比換一張臉，可見男生髮型的重要性，特別是男性更是明顯追著韓星髮型為範本，AVEDA 分析近期熱門韓劇角色，整理2023年男性髮型趨勢，為台灣男生提供更多元的髮型選擇。

▲▼2023最新男生髮型範本。（圖／翻攝自IG）

▲（圖／翻攝自IG/imhyoseop）

#韓系瀏海---《社內相親》姜泰武（安孝燮 飾）

安孝燮以標誌性的逗號瀏海造型，演繹外表冷淡內心可愛的霸道總裁，擄獲了許多人的心。韓系瀏海造型線條柔和好駕馭，額前散落的髮絲可以修飾髮際線、調整臉型比例，非常推薦給所有男性，此外也能藉由分線的改變，創造截然不同的風格

▲▼2023最新男生髮型範本。（圖／翻攝自IG）

▲（圖／翻攝自IG/sonsukku）

#削邊短髮---《我的出走日記》具先生（孫錫久 飾）

《我的出走日記》中，飾演具先生的孫錫久，髮型皆以經典的Undercut（兩邊剪短，將中間留長）為基礎，推短兩側頭髮，保留頭頂髮絲做變化，露出清楚的臉部線條、突顯五官，展現俐落颯爽的男性風格。

▲▼2023最新男生髮型範本。（圖／翻攝自IG）

▲（圖／翻攝自IG/hihyunwoo）

#知性卷髮---《紙房子：韓國篇》里約（李玹雨 飾）

劇中李玹雨飾演天才駭客里約，一頭中長卷髮，像小狗狗般充滿活力，惹人憐愛。卷髮造型一直受韓國明星喜愛，除了引發保護欲的泰迪熊卷，2023年更多明星持續嘗試中長的卷髮造型，利用不同髮長打造憂鬱、文青氣質。很推薦給細軟髮男士，能使髮根自然蓬鬆，增加視覺髮量。

▲▼2023最新男生髮型範本。（圖／翻攝自IG）

▲（圖／翻攝自IG/boxabum）

#狼尾層次---《黑暗榮耀》全宰寯（朴成勳 飾）

演員朴成勳頂著不羈的狼尾頭，從造型開始完美演繹桀驁不馴的惡角全宰寯，讓人又愛又恨。近年高層次剪裁回歸，從歐美到日韓，狼尾頭、精靈頭已經成為時尚標誌。側邊修短，留下後面的頭髮延伸至頸部、打出層次，風格復古。特別推薦給喜愛配戴帽子的男士們，露出髮尾做亮點，造型感十足。

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關鍵字：

2023, 男生, 髮型範本

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