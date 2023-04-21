營養師教「逆轉脂肪肝」3大飲食秘訣！　加工肉品也要少吃

▲營養師教甩掉內臟脂肪的飲食秘訣，能幫助預防、逆轉脂肪肝。（圖／達志示意圖，以下同）

記者張毓容／綜合報導

隨著現代人飲食習慣和生活作息改變，越來越多人就算不胖也有「脂肪肝」狀況，而且年齡層也逐漸下降，但還好脂肪肝是有機會被逆轉的！營養師毛蕾就分享能幫助甩掉肝臟脂肪的3大飲食秘訣，只要堅持做好這幾點，加上養成運動習慣，就能幫助預防脂肪肝，甚至逆轉脂肪肝。

首先毛蕾指出，脂肪肝通常分為酒精性肝病和非酒精性脂肪肝兩大類，前者顧名思義就是喝酒引起的，而非酒精性脂肪肝通常是和吃太多、運動不足密切相關。

但得了脂肪肝也不用太驚慌，輕度的脂肪肝是可逆的，但如果不重視，繼續擺爛就可能會加重為肝炎，最終演變為肝硬化，甚至是肝癌，同時還會增加心血管疾病、代謝症候群的風險。所以想要減輕脂肪肝、預防其風險，就一定要注意飲食和運動，而在飲食方面，做好以下3點是關鍵。

＃控制酒精攝取



首先管住嘴中最重要的就是控制酒精攝取，毛蕾建議能戒酒就戒酒，酒精是典型的空熱量食物，會通過肝臟代謝，長期過量飲酒就會造成肝臟損傷。

＃減少精製糖的攝入



要減少包括白砂糖、果糖、紅糖、蜂蜜等精製糖的攝取，尤其是奶茶、果汁、手搖飲等含糖飲料和蛋糕、甜點等甜食，還有含有高果糖漿、高果糖玉米糖漿等成分的加工食品也要注意。

＃減少脂肪攝取



除了控制酒精與減少攝取精製糖，脂肪的攝取也要減少，尤其是如豬油、牛油、奶油、肥肉、肉皮、動物內臟等飽和脂肪，而紅肉和加工肉品也盡量別吃，像是火腿、香腸、培根等。建議優先選擇魚蝦等海鮮，或是用豆製品替代部分的肉類，畜禽肉每天吃40～75g即可。

做好飲食控制部分，運動方面也不能忽略。別偷懶，一定要邁開腿動運，但不是一定要高強度的運動，每周確保150分鐘中等強度的運動就可以了，像是每天快走30分鐘，具體的運動方式可以根據自己的興趣去選擇，能長期堅持下去的才是最有效的運動方式。只要堅持做好飲食＋運動，就能幫助逆轉、預防脂肪肝。

