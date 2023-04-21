亮・珠寶／10億粉鑽閃耀台北　拍場最大紅寶9.1億同場競艷

▲蘇富比紐約6月8日上拍10.57 克拉「紅粉極星」艷彩紫粉紅鑽石，估價約1,070,195,000元起。（圖／蘇富比提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

此周末3顆重量級寶石登台閃耀，國際拍賣公司蘇富比（Sotheby’s）於今（21日）、明（22日）兩日在台北舉辦總值逾60億元的日內瓦及紐約瑰麗珠寶及珍貴名錶精選拍品預展，端出估價逾10億元、為拍賣史上最濃郁的艷彩粉紅色鑽石「紅粉極星」（The Eternal Pink），以及拍場以來最大紅寶石、估價最高逾9.1億元的「ESTRELA DE FURA 福榮之星55.22」；佳士得（Christie’s）香港春拍台北預展則呈獻估價超過2.1億元的4.83克拉豔彩藍色內無瑕鑽石戒指，各個是話題之作。

▲蘇富比上拍的「紅粉極星」粉鑽被歸類為純度最高、透亮的「Type IIa」。

蘇富比將於6月8日在紐約上拍的「紅粉極星」，原石重 23.78 克拉，由De Beers在博茨瓦納的 Damtshaa礦開採，並經過6個月切割打造出這枚10.57克拉古墊形切割的內部無瑕、拍賣史上最濃郁的艷彩粉紅色鑽石，更難得的是被GIA評為純度最高、透亮的「Type IIa」，因此身價非凡，有望飆破10億元。





▲蘇富比ESTRELA DE FURA 福榮之星 55.22克拉紅寶石為拍場上歷來最大、最昂貴的紅寶石，估價約917,310,000元起。



同場另一重量級寶石為拍賣場上歷來最大、最昂貴的紅寶石「ESTRELA DE FURA 福榮之星 55.22」，去年7月其101克拉原石自莫桑比克出產引起話題，當珠寶圈正好奇此珍寶蹤跡，已經過打磨後蛻變為55.22克拉顏色濃厚、晶瑩剔透、且未加熱處理的天然紅寶石，在蘇富比拍賣會現身，估價超過9.1億元。





▲佳士得香港春拍領銜拍品為4.83克拉豔彩藍色內無瑕鑽石戒指，明在台展出，估價約214,253,000元起。（圖／佳士得提供，以下同）

明（22日）、後（23日）兩天在台北萬豪酒店登場的佳士得香港春季拍賣預覽會，珠寶的領銜拍品為4.83克拉豔彩藍色內無瑕鑽石戒指，藍鑽在市場上已屬難得，超過1克拉更是罕見，且此顆彩鑽無論顏色或淨度都頂級，估價超過2.1億元。