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今夏必備5款時髦涼鞋　MIU MIU厚底俏皮可愛、CHANEL浪漫值爆表

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實習記者黃麗頻／綜合報導

眼看夏季即將到來，是時候該為鞋櫃增添新朋友了，想當然涼鞋是不可或缺的鞋款啦！《ET FASHION》為大家帶來5款涼鞋，絕對是今夏必備的時髦焦點。

＃MIU MIU EVA鬆糕涼鞋

MIU MIU這款涼鞋從一上市就成為爆款，採用新型的環保材質製作，加上鬆糕形的厚底，為經典的漁夫涼鞋注入新意，不僅兼具環保，也大大提升實穿性，而鞋面更是有MIU MIU字樣，保有品牌一貫的俏皮可愛，讓鞋款看起來更具有簡約設計感，另有灰綠色、粉紅色也是夏天流行色。

▲５款夏季涼鞋又颯又甜。（圖／翻攝自官網）

▲MIU MIU EVA鬆糕涼鞋，NT$27,500。（圖／翻攝自MIU MIU官網）

＃CELINE CLEA TRIOMPHE涼鞋

來自CELINE 2023春夏系列，這雙CLEA TRIOMPHE涼鞋以小牛皮及帆布鞣製而成，兩種不同材質交織出時髦層次，鞋面僅以經典的凱旋門LOGO綴飾鞋款，為鞋款帶來雋永的氛圍，同時保有品牌一概的極簡風，打造可帥可甜的耐穿涼鞋。

▲５款夏季涼鞋又颯又甜。（圖／翻攝自官網）

▲CELINE CLEA TRIOMPHE涼鞋，NT$28,500。（圖／翻攝自CELINE官網）

＃THE ROW Fisherman涼鞋

這雙簡約、耐看的漁夫涼鞋，來自歐森姊妹花的品牌Olsen「THE ROW」，鞋款保有品牌的極簡靈魂，選用粒面小牛皮製成，灰白色調讓鞋款有種復古之感，黑色鞋底有著厚底設計，更添一層實穿性，而若隱若現的鞋釦透出高級氛圍，低調不張揚而雋永。

▲５款夏季涼鞋又颯又甜。（圖／翻攝自官網）

▲THE ROW Fisherman涼鞋，US$ 990（約NT$30,300）。（圖／翻攝自THE ROW 官網）

＃Roger Vivier Viv' Winter鑽扣織物涼鞋

法國經典品牌Roger Vivier的方釦是許多女孩心中的夢幻逸品，這雙Viv' Winter鑽扣織物涼鞋，以輕盈的織布手工製成，鞋面綴以品牌經典鑽扣，讓整體看起來更加閃爍無比，輕鬆打造出清爽舒適、十分適合夏季的不敗鞋款！

▲５款夏季涼鞋又颯又甜。（圖／翻攝自官網）

▲Roger Vivier Viv' Winter鑽扣織物涼鞋，US$ 1,495（約NT$45,700）。（圖／翻攝自Roger Vivier官網）

＃CHANEL 斜紋軟呢涼鞋

如果你是CHANEL狂粉，絕不能錯過它！在視覺上帶來雲朵般的輕盈感，這雙涼鞋選用品牌標識性斜紋軟呢材質，為經典注入滿滿的活力，加上1公分的鞋底舒適好走，而鞋釦上的金色LOGO，穿上彷彿沉浸在夢幻的浪漫氛圍。

▲５款夏季涼鞋又颯又甜。（圖／翻攝自官網）

▲CHANEL 斜紋軟呢涼鞋，NT$53,200。（圖／翻攝自CHANEL官網）

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關鍵字：

MIU MIU, CELINE, THE ROW, Roger Vivier, CHANEL

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