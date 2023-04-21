蝦皮人氣直播主Smile與BIO UP合作　母親節直播狂灑好康超寵粉

▲蝦皮超人氣直播主Smile與BIO UP合作穩抓消費群，粉絲數衝破3.4萬。（圖／東森自然美提供，以下同）

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年輕人買禮物多數已經捨棄前往百貨公司或實體店面，而是觀看自己喜愛的直播下單購買，直播購物已是現代人最常使用購物的途徑之一，蝦皮超人氣直播主Smile表示，深刻了解到消費者喜歡看直播的原因就是因直播過程中的體驗是非常沉浸式、互動性的，透過直播主的介紹與試用正好能夠讓他們見到產品最真實的樣貌。Smile開播以來穩抓消費族群，從直播過程中了解消費者的需求，親自回應每一個粉絲問題，讓直播更為生動，也造就其死忠粉絲瘋狂追隨，經營短短一年多圈粉無數，蝦皮粉絲數已衝破3.4萬。

還在觀望母親節檔期怎麼買保養品最划算？為回饋眾多粉絲的支持力挺，向來寵粉無極限的Smile特別精選BIO UP眾多真愛商品，將在母親節檔期直播活動中接力登場，並且狂灑好康不手軟！隨著氣溫逐漸升高，濕悶熱的夏季即將來臨，秀髮清潔、防曬亮白保養不可少！Smile特別精選夏季必Buy在家輕鬆享受美容SPA級洗髮精、守護肌膚白皙曬不怕的「亮白雙星精華」保養品，5/1～5/12母親節檔期通通「夏殺」一瓶500元起，於活動期間不僅可用超優惠價格入手，還可享母親節專屬滿萬贈好禮、滿萬抽COACH包…等好康獎不完，滿足平時喜愛入手高CP值保養的愛美小貴婦們，值得把握BIO UP母親節檔期蝦皮直播，買好買滿順便把精品帶回家。

夏殺必BUY一：BIO UP洗髮精讓頭皮深呼吸 洗完自帶仙女香

每到換季就頭皮敏感頭皮癢，夏天更是經常感覺頭皮悶熱不透氣，有時還會出現令人尷尬的頭氣味？小心你的頭皮健康已經拉警報！頭皮就如我們的第二張臉，而毛囊則等同於肌膚上的毛孔，因此每到濕悶熱的夏季，不只臉部肌膚容易出汗、出油，頭皮也容易變得油脂分泌旺盛，連帶造成大量出油而堵塞毛囊，導致油膩扁塌、髮質乾燥、嚴重甚至出現斷髮問題。

BIO UP科美研針對油性、細軟、易扁塌髮質困擾，推出「根源強健豐盈洗髮精」。嚴選17型膠原蛋白結合八重櫻、桑白皮以及枇杷葉等溫和草本菁萃科技配方，打造獨家「日本專利NEO 17御髮科技」並結合BIO UP專利雞尾酒配方提供髮絲奢養修護，補充豐盈能量，同時調理頭皮並深層改善頭皮環境。只要頭皮健康了，髮根自然蓬鬆、髮絲也將更加強韌；此外，「根源強健豐盈洗髮精」帶有媲美精品質感的花草清新香氣，增添洗感舒適療癒，也讓每次洗髮都像一場深度呵護秀髮的完美居家SPA。

▲BIO UP「根源強健豐盈洗髮精」成為Smile粉絲直播必搶的養髮神器。

夏殺必BUY二：告別曬後髒髒肌 夏季保養必備「亮白雙星」

信奉「一白遮三醜」的愛美小貴婦，絕對要把握夏天來臨之前，搶先入手BIO UP科美研的1+1亮白雙星「極光淨白淡斑安瓶」及「超進化鑽白淡斑精萃乳」，為自己存好「鑽白肌本」避免「曬後髒髒肌」纏身。

方法很簡單，化妝水後擦上BIO UP「極光淨白淡斑安瓶」，不論早晚都能用的完美狙擊斑點根源！採用韓國專利「保濕酵母」及「拋光酵母」兩大溫和煥白成分的「極光淨白淡斑安瓶」，透過雙重酵母協同作用，可自然促進角質層更新、提亮膚色，同時深度保濕舒緩，有效改善暗沉，重拾臉蛋的潤白光亮。

接著再用BIO UP「超進化鑽白淡斑精萃乳」深度修護，其利用DKK1創新亮白機制，打造CCM2專利美白超複方，並結合有著「海洋藍寶石」之稱的法國藍鑽藻、日本光透淨白因子和牡丹根、熊果苷、穀胱甘肽、維他命C等12種植萃成分，以高滲透力深入肌膚全面淨白透亮，讓肌膚澎潤Q彈自體發光，達到媲美鑽石級的勻淨拋光美肌。

▲Smile激推美白聖品，今夏無瑕美肌全靠BIO UP「亮白雙星」。

母親節檔期鎖定蝦皮「嚴總教你買」直播 夏殺超優惠、滿萬再抽精品！

不論是想要寵愛自己、分享給閨蜜還是獻給媽咪一份孝心禮，想用最優惠的價格把大好評的髮絲清潔及亮白保養、防曬品通通帶回家的小貴婦們，必須把握5/1～5/12蝦皮直播主Smile母親節直播檔期區間不定期推出「夏殺」優惠價只要500元起，而且直播活動還特別加碼推出滿萬加贈好禮、再抽精品COACH包等活動，詳細活動內容請以直播公告為準。

貼心提醒～直播商品數量有限，真的必須拚手速！

▲5/1～5/12母親節蝦皮直播檔期推出BIO UP「夏殺」優惠，務必鎖定「嚴總教你買」。

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