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盛夏也能自帶體香！5款「清新感香水」穿上身一秒墜入溫柔鄉

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實習記者黃麗頻／綜合報導

時序進入夏季，身上的香氣也隨著天氣變化有所更動，而所謂夏日，不禁讓人聯想到「清新透亮、溫柔親人」的氛圍，以下精選5款清新感香水，讓香氣自然地環繞在身邊，彷彿自帶體香般的療癒動人。

YSL 時尚訂製香水－連身褲裝

YSL的時尚訂製香水系列以品牌經典創作為靈感，藉此打造奢華的穿香感，其中，這瓶「連身褲裝」，將清新俏皮的木蘭揉合活力溫煦的佛手柑，並注入品牌一貫的中性主義，讓香氣充滿朝氣，卻淡淡散發出誘惑的迷人氣息。

▲精選5款清新感香水。（圖／翻攝自官網）

▲YSL 時尚訂製香水－連身褲裝，NT$7,800。（圖／翻攝自YSL官網）

香奈兒1號紅色之水

來自香奈兒1號紅色山茶花活能系列，1號紅色之水以茉莉和玫瑰揭開序幕，更是香奈兒標誌性的香氛元素，不僅充滿活力，並塑造出與眾不同的魅力，爾後以麝香與鳶尾花譜出迷人的尾韻，時而細膩，讓人彷彿沐浴在舒適的清新氛圍。

▲精選5款清新感香水。（圖／翻攝自官網）

▲香奈兒1號紅色之水，NT$4,200。（圖／翻攝自香奈兒官網）

迪奧 J‘ADORE澄淨香氛

以「水」作為基底重新定義J’adore香氛系列，迪奧這款無酒精香氛散發舒適宜人的肌膚觸感，以橙花揉合小花茉莉，再交織木蘭花香，集清新、燦爛與柔順為一體，輕輕噴灑如同絲絨般地撫摸，像是被一朵雲溫柔包覆，動人而自然。

▲精選5款清新感香水。（圖／翻攝自官網）

▲迪奧 J‘ADORE澄淨香氛，NT$6,600。（圖／翻攝自迪奧官網）

Jo Malone 英國梨與小蒼蘭

Jo Malone的英國梨與小蒼蘭已是該品牌的經典商品，明亮純淨的小蒼蘭搭配清爽多汁的梨子，綻放出清新之感，調和琥珀、廣藿香及木本香，讓香氣更加濃郁、甜美，細緻的氛圍百搭又耐聞，讓人愛不釋手，有名程度當之無愧。

▲精選5款清新感香水。（圖／翻攝自官網）

▲Jo Malone 英國梨與小蒼蘭，NT$3,850。（圖／翻攝自Jo Malone官網）

蘭蔻 IDÔLE唯我香水

號稱「史上最薄的香水瓶身」，蘭蔻這款IDÔLE唯我香水，從包裝開始詮釋香水靈魂，以清新果香調作為前調代表新時代女性的活力，中調的澄澈花香展現截然不同的魅力，而後調則選用廣藿香與白麝香平衡層次，讓整體充滿夢幻卻自帶理性。

▲精選5款清新感香水。（圖／翻攝自官網）

▲蘭蔻 IDÔLE唯我香水，NT$5,000。（圖／翻攝自蘭蔻官網）

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關鍵字：

YSL, 香奈兒, 迪奧, Jo Malone, 蘭蔻

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