楊祐寧孕妻嫵媚有秘訣　疊戴蓮花鑽飾吸睛

▲楊祐寧老婆Melinda巧搭De Beers Enchanted Lotus系列珠寶。（圖／翻攝wangmelinda IG）

記者陳雅韻／台北報導

迎接夏季來臨，視覺上輕盈又繽紛的小巧珠寶特別討喜，尤其是與親友一同出遊野餐之際，無須誇張大件首飾，設計精緻的秀氣珠寶就能有畫龍點睛的效果。男星楊祐寧正懷著二寶的嬌妻Melinda（王詠穎），招認即使喜歡中性穿搭，依然難敵鑽飾誘惑，她穿著紅與金色撞色細肩帶洋裝、長靴，配上De Beers Enchanted Lotus 系列珠寶，完美展現她心中嫵媚又大器的風格。





▲Melinda佩戴De Beers Enchanted Lotus鑽石耳環104,000元，鑽石項鍊76,000元，紅色琺瑯項鍊80,000元。（圖／翻攝wangmelinda IG）





▲Melinda戴De Beers Enchanted Lotus鑽戒260,000元，紅色琺瑯手鍊77,000元。（圖／翻攝wangmelinda IG）

Melinda透露見到De Beers Enchanted Lotus 系列珠寶的第一眼，覺得是兼具女人味與個性的設計，尤其是除了鑲嵌鑽石的款式，還有許多其他顏色的「好朋友」，在夏季最適合將繽紛色彩穿戴上身，此系列靈感源自蓮花，不僅有鏤空設計，也推出在圓墜上以密釘微鑲鑽石勾勒出蓮花的花瓣輪廓，陸續推出紅色或粉色琺瑯圓墜款式吸睛。





▲模特兒佩戴梵克雅寶Two Butterfly鑽石耳環720,000元，項鍊337,000元與指間戒720,000元。（圖／梵克雅寶提供，以下同）





▲梵克雅寶Lucky Spring Between the Finger指間戒，209,000元。

大自然主題亦是法國珠寶世家梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）的最愛，適合日常配搭的Two Butterfly蝴蝶造型鑲嵌美鑽或綠松石，分別有耳環、鍊墜與指間戒，秀氣可愛；年度新作Lucky Spring系列則結合玫瑰金、白色珍珠母貝、縞瑪瑙和紅玉髓，勾勒出梅花、小瓢蟲、鈴蘭、葉片圖案珠寶，充滿童趣感。



2023 ETtoday好朋友春日趴

時間：2023 年 4 月 22 日（六）11:00 - 17:00

地點：臺灣當代文化實驗場 C-LAB（台北市大安區建國南路一段177號），

捷運忠孝復興站步行約9分鐘（建國玉市旁）

捷運忠孝新生站步行約7鐘（建國玉市旁）



■ 超狂演出陣容：邀請到大咖人氣歌手、年輕人最愛的《聲林之王》、《料理之王》選手，現場近距離接觸！

■ 超友善毛孩市集：包含寵物用品、配件、零食、保健等，給你最棒的毛孩樂園趴！

■ 超浮誇打卡行動車：創意互動拍照背板，一秒轉換場景，絕對讓你手機拍不停！

■ 愛地球指數大考驗：環保意識抬頭，快來測驗你的愛地球指數，還有機會獲得精美環保小禮哦！

■ 活動官網GOGOGO＞＞＞

■ 最新消息一手掌握＞＞＞

■ 精彩影音不錯過＞＞＞

