清新自然「寡淡妝」正流行！4重點輕鬆畫，原生氣質再升級

實習記者黃麗頻／綜合報導

隨著口罩禁令解除，人們紛紛回歸上妝模式，然而比起濃妝，時尚圈悄悄流行起「寡淡妝」，近乎素顏的妝容，凸顯自身獨有的美，將自然美最極大化，一起來看看「寡淡妝」的重點有哪些吧！

貼近膚色的底妝

所謂的「寡淡妝」就是給人自然、清新感，選擇與膚色貼近的妝容，保留肌膚原色的同時，還能帶給妝容天生的紅潤感！在遮瑕方面不需要追求完美，這亦是「寡淡妝」的重點之一，留下少許的雀斑、黑眼圈，坦然接受自身的「不完美」，打造最具自然的氛圍。

▲寡淡妝的底妝追求自然原生感。（圖／翻攝自IG@ponysmakeup、@kimtaeri_official）

近乎簡化的眼妝

眼妝的部分盡量保持清新、乾淨，在眼影選擇上可以選擇裸色系或低飽和色系，打造出偽素顏的感覺，同時能有效避免眼部的腫泡感；而眼線的部分只需細緻、乾淨，淡淡的透出溫柔氛圍，輕鬆就能營造出有精神的明亮雙眸。

▲淡色系的眼妝能有效避免浮腫感。（圖／翻攝自IG@3ce_official）

內斂淡色腮紅

除了眼影不宜過於高調，腮紅也是同樣道理，不過比起裸色系，「寡淡妝」的腮紅可以選擇與唇色相近的色系，藉此保持妝容的和諧性；而在上腮紅時，建議少量多次進行，動作必須輕薄，才能達到若有似無的效果，打造自然不做作氛圍！

▲上腮紅時保持動作輕薄，能達到若有似無的效果。（圖／翻攝自IG@mude_official）

透明感嘟嘟唇彩

對寡淡妝來說，唇妝的透明度是成功的關鍵，該妝容的唇妝以提亮氣色為主，最重要的是原生感，在選擇唇彩方面，可以挑選低飽和度、偏水潤光澤型的唇釉，顏色則以裸粉色系為主，能藉此凸顯「毫不費力」的溫柔感。

▲偏水潤光澤型的唇釉，能藉此凸顯溫柔感。（圖／翻攝自IG@herabeauty_official）