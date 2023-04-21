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林柏宏最怕肌膚長痘痘！上鏡秘訣每天一顆「黃金小膠囊」膚況細緻又穩定

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記者李薇／台北報導　圖／austinlin27 IG、品牌提供

藝人林柏宏最近演出多部戲劇作品都叫好又叫座，尤其是《關於我和鬼變成家人的那件事》更是開出亮眼紅盤，也曾拿下第53屆金馬獎最佳男配角，奠定男神好形象，21日他出席保養品牌活動，也分享肌膚保養秘訣，尤其是金色小膠囊已經是他不可或缺的日常養護。

▲林柏宏,伊麗莎白雅頓,雅頓,保養,謝祖武,京城之霜,牛爾。（圖／austinlin27 IG、品牌提供）

工作常常到處奔波的林柏宏，面對世界各地不同的天氣型態，加上時差顛倒的狀況，肌膚也容易變得不穩定，自從化妝師推薦他使用伊麗莎白雅頓的超進化輕感黃金導航膠囊之後，才用1、2次就有明顯變好，滋潤度跟保濕度都大幅提升，所以一直都有很深刻的印象。

▲林柏宏,伊麗莎白雅頓,雅頓,保養,謝祖武,京城之霜,牛爾。（圖／austinlin27 IG、品牌提供）

林柏宏也分享，自己屬於油性膚質，所以特別重視保濕、油水平衡，只要在有工作的情況下，都會卸妝、洗臉跟保養，會很注重精華液的補充，像是超進化輕感黃金導航膠囊一顆就可以潤澤呵護，質地清爽不油膩，每天都會用，他也說，「很在意肌膚長痘痘的問題，所以會從很前端的控油、保濕開始做起，避免長粉刺」。

▲林柏宏,伊麗莎白雅頓,雅頓,保養,謝祖武,京城之霜,牛爾。（圖／austinlin27 IG、品牌提供）

對於廣大男性通常都是油性肌膚、又想用同款保養，林柏宏也建議，可以先少量分批上臉，慢慢地推開，不用一次全部塗抹，針對局部不夠潤澤的部位，再進行加強補充；另外，運動跟補充水分也是養成好肌膚的關鍵，平時希望一周可以做到三次運動，像是有氧、跑步、游泳或打羽球，都可以促進新陳代謝更好，強化肌膚狀態。

在臉蛋上面超凍齡的謝祖武已經54歲，但緊緻的肌膚狀態跟演出校園偶像劇《麻辣鮮師》時，幾乎沒有太大差別，對於逆齡關鍵，他也分享，乾肌膚況又因為拍戲常常需要上妝、卸妝，不需要等到冬天，每次洗完臉，都有肌膚乾燥不適的問題，所以都長期偷用老婆的保養品來護臉。

▲林柏宏,伊麗莎白雅頓,雅頓,保養,謝祖武,京城之霜,牛爾。（圖／austinlin27 IG、品牌提供）

沒想到後來親自接觸京城之霜的全能乳之後，肌膚乾燥問題徹底改善，而且膚況也穩定許多，連老婆都很驚艷，到底是拿了哪一罐來抹？謝祖武這次拿下代言人角色，也不忘幫媽媽、太太謀福利，還幽默笑說「想多凹一點牛爾老師私藏的Special」。

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關鍵字：

林柏宏, 伊麗莎白雅頓, 雅頓, 保養, 謝祖武, 京城之霜, 牛爾

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