fb ig video ETtoday search mobile

每天對自己說「我會越來越棒」　4方法讓高能量變成生活常態

>

失落,哭,女性。（圖／達志／示意圖）

▲學會4個方法打擊自卑，迎向正向未來。（圖／示意圖／達志影像，下同）

實習記者黃麗頻／綜合報導

相信許多人都知道，保持正向的能量是非常重要的事，不僅能讓自己變得更加有自信，還會相由心生，彷彿全世界的好運都繞著你轉，事情都會往好的方向前進，該如何保持正能量呢？以下這4個方法趕快學起來打擊自卑，迎向正向未來！

＃反覆強調自己的優點

其實很多時候，自卑的根源來自只看到缺點，卻忽略自己其實也有好的地方；這時可以試著這樣做，先將自己的優點一一都記下、大膽的記錄，並用正向的思維來梳理內心的情緒，缺點其實也可以是優點，儘管看似乏味，卻能在長時間以後看到驚人的改變！

快樂,笑容,開心,女人,朋友,友情,閨密（圖／達志／示意圖）

＃心理暗示法

相信許多人聽過所謂的「心理暗示法」是一種促發效應，只要是腦袋中曾經想過的事情，會間接影響日後的行為和判斷；試著在每天早晨告訴自己：「今天的我會越來越棒！」與第一點一樣，總有一天會看到不一樣的改變。

＃在喜歡的領域深耕

很多時候自卑的根源來自「沒有底氣」，找不到自己的立足點，若想要實現真正的自信，可以試著在自己喜歡的領域深耕，並努力獲得一些成就，挖掘自己的興趣和長處，久而久之，你就會擁有篤定的自信。

▲▼電腦,筆電,視訊,工作。（圖／示意圖／達志影像）

＃不盲目比較

嫉妒使人面目全非。很多時候自卑都來自與外界的比較，坦然接受每個人的優缺點，不是什麼可恥的事情，有時你稱羨的人事物，或許只是表面上所看到的美好，並沒有所謂「完美人生」。下次當你在盲目的比較時，請在心裡默唸：「我也是個很優秀的人！」

►你心裡最害怕的是什麼？這張圖第一眼看到的東西，能深扒內心恐懼

►有反差魅力「值得深交」星座Top 3！第一名認識越久越可愛，超挺朋友

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

關鍵字：

高能量, 正能量, 負面情緒, 自卑感

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

LV、CELINE運動鞋穿了就長高

LV、CELINE運動鞋穿了就長高

劉以豪用一片海芋擋上半身

劉以豪用一片海芋擋上半身

小狐狸咖啡店甜點、空間超好拍

小狐狸咖啡店甜點、空間超好拍

日本天皇御用理髮師教正確洗頭方式防掉髮

日本天皇御用理髮師教正確洗頭方式防掉髮

心測：一張圖看出你的壓力來源

心測：一張圖看出你的壓力來源

Bottega Veneta熱賣款縮小變超Q糖果包

Bottega Veneta熱賣款縮小變超Q糖果包

「月球隕石」做成包包超瘋狂！

「月球隕石」做成包包超瘋狂！

勞力士拼圖錶、彩色泡泡錶　可愛破表

勞力士拼圖錶、彩色泡泡錶　可愛破表

【總覽】2023母親節必搶底妝優惠組

【總覽】2023母親節必搶底妝優惠組

誰穿都辣！H&M X MUGLER3大亮點公開

誰穿都辣！H&M X MUGLER3大亮點公開

ET Fashion

推薦閱讀

身邊有人暗戀你嗎？超準心測選一張圖片就能精細剖析

身邊有人暗戀你嗎？超準心測選一張圖片就能精細剖析

UNIQLO「390元小包」比精品更火熱！榮登Lyst榜單最受歡迎時尚單品

UNIQLO「390元小包」比精品更火熱！榮登Lyst榜單最受歡迎時尚單品

你心裡最害怕的是什麼？這張圖第一眼看到的東西，能深扒內心恐懼

你心裡最害怕的是什麼？這張圖第一眼看到的東西，能深扒內心恐懼

專家曝「加速老化」5大行為，讓你保養都白做！　愛吃甜食要小心 合約到期與日本atre分手！微風南山接手39個品牌、以時尚藝術打造新氣象 選一支你最愛的冰棒顏色！測出你真實個性跟最適合的另一半 默默記住你的喜好　5個小舉動透露對方「其實已經喜歡你」 妳的另一半是暖男嗎？4款戒指直覺選出最愛，精準解析伴侶個性！ 韓韶禧被稱「小宋慧喬」非浪得虛名！兩人五官對比圖公開「真的很像」 別人眼裡你「瘋」嗎？超準心測選一物件就可以輕鬆解答

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面