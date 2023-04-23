每天對自己說「我會越來越棒」　4方法讓高能量變成生活常態

▲學會4個方法打擊自卑，迎向正向未來。（圖／示意圖／達志影像，下同）

實習記者黃麗頻／綜合報導

相信許多人都知道，保持正向的能量是非常重要的事，不僅能讓自己變得更加有自信，還會相由心生，彷彿全世界的好運都繞著你轉，事情都會往好的方向前進，該如何保持正能量呢？以下這4個方法趕快學起來打擊自卑，迎向正向未來！

＃反覆強調自己的優點

其實很多時候，自卑的根源來自只看到缺點，卻忽略自己其實也有好的地方；這時可以試著這樣做，先將自己的優點一一都記下、大膽的記錄，並用正向的思維來梳理內心的情緒，缺點其實也可以是優點，儘管看似乏味，卻能在長時間以後看到驚人的改變！

＃心理暗示法

相信許多人聽過所謂的「心理暗示法」是一種促發效應，只要是腦袋中曾經想過的事情，會間接影響日後的行為和判斷；試著在每天早晨告訴自己：「今天的我會越來越棒！」與第一點一樣，總有一天會看到不一樣的改變。

＃在喜歡的領域深耕

很多時候自卑的根源來自「沒有底氣」，找不到自己的立足點，若想要實現真正的自信，可以試著在自己喜歡的領域深耕，並努力獲得一些成就，挖掘自己的興趣和長處，久而久之，你就會擁有篤定的自信。

＃不盲目比較

嫉妒使人面目全非。很多時候自卑都來自與外界的比較，坦然接受每個人的優缺點，不是什麼可恥的事情，有時你稱羨的人事物，或許只是表面上所看到的美好，並沒有所謂「完美人生」。下次當你在盲目的比較時，請在心裡默唸：「我也是個很優秀的人！」