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俄羅斯出現一間山寨「GUCCI CAFE」！店內裝潢全「致敬」惹怒官方

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記者王則絲／台北報導

為蹭上知名品牌的人氣，全球四處都有侵權的事在發生，近期時尚圈有一盜版案件特別明目張膽，甚至登上國際版面。4月12日，一間山寨「GUCCI CAFE」在俄羅斯莫斯科開幕了，他們將店名顛倒定為「EFAC ICCUG」，仿冒意味濃厚，但現場卻是聚集不少好奇民眾，誇張行徑已惹怒了GUCCI官方。

▲山寨GUCCI CAFE俄羅斯。（圖／翻攝自推特）

▲俄羅斯莫斯科於近日開設了一間「EFAC ICCUG」。（圖／翻攝自推特）

自從烏俄戰爭開始後，眾多品牌對挑起攻擊的俄羅斯實施制裁、退出市場，包括麥當勞、星巴克⋯⋯以及諸多精品，其中GUCCI目前已全數結束在俄羅斯的業務、撤出所有店面，如今，不甘心少了GUCCI可以逛的俄羅斯，竟是另外開設了一間屬於俄羅斯的GUCCI？

▲山寨GUCCI CAFE俄羅斯。（圖／翻攝自推特）

▲店內處處都能看見「致敬」GUCCI的經典元素。（圖／翻攝自推特）

近日，「EFAC ICCUG」於莫斯科正式開幕，從店名就能得知，明顯是在「致敬」GUCCI，但這家餐廳其實與正版GUCCI一點關係也沒有，而是由俄羅斯音樂家Yegor Creed、Timati與餐館老闆Anton Pinsky合作設立，走進店中，會發現大量GUCCI的經典元素與相似度99％以上的Logo，包括座椅裝潢、牆面，處處充滿GG Logo，甚至是菜單上都能看到前任創意總監Alessandro Michele設計的眼睛圖案，店內販售的餐點很多樣，從義大利麵、燉飯、飲品到酒類應有盡有，雖然是明目張膽的山寨版，仍然吸引了許多當地的年輕女孩前來嚐鮮朝聖。

▲山寨GUCCI CAFE俄羅斯。（圖／翻攝自推特）

▲店內處處都能看見「致敬」GUCCI的經典元素。（圖／翻攝自推特）

官方GUCCI透過發言人對此表示，莫斯科的「EFAC ICCUG」與品牌沒有任何關係，官方並沒有給予任何人開設和管理該機構任何的同意、許可或權利，且將採取一切必要的保護措施來應對此類侵權行為。

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關鍵字：

俄羅斯

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