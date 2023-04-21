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4大健康奶比一比！營養師曝：豆漿鈣含量不高、燕麥奶根本沒有奶

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▲▼位於花東縱谷秀姑巒溪畔的「吉蒸牧場」以永續經營為目標，通過動物福利標章，生產的阿秀鮮乳目前只供應全聯販售，也製作成小農鮮奶系列麵包、甜點。（註明：純使用示意圖不用提全聯。牧場，乳牛，酪農業）（圖／記者林育綾攝）

▲鮮奶擁有豐富鈣質，能幫助青春期孩子骨骼成長。（圖／記者林育綾攝）

記者曾怡嘉／台北報導

現代人越來越注重營養均衡，不管是鮮奶、優酪乳、燕麥奶和豆漿都各有擁戴者，營養師程涵宇幫大家整理4大飲品重點筆記，她分享它們分別都有各自的優秀營養成分，大家可以依照自己的需求來選擇。

▲▼無糖健康奶比一比。（圖／翻攝自FB/營養師程涵宇）

▲（圖／翻攝自FB/營養師程涵宇）

#鮮乳

補鈣首選，且擁有超豐富鈣質

營養師程涵宇分享，鮮乳含有豐富的蛋白質、鈣、磷、鎂、錳、鋅、和維生素K，能支持兒童青春期孩子骨骼生長。
其中鮮奶擁有高飽足感能控制體重，建議一天攝取200-300ml，不會增加罹患心血管風險，同時鮮奶也和高血壓和中風風險呈現負相關，其中維生素B2有助於成長發育、促進脂肪代謝，營養師建議痛風患者可以挑選低脂或是脫脂牛奶。

#優酪乳

蛋白質相當高，含有益生菌

乳糖不耐症的人可飲用，優酪乳中的乳酸菌代謝後會產生有機酸，使牛奶中可能引發過敏的蛋白質，因為發酵而被分解成小分子，除了不易引起過敏外，也變得更好吸收，是相當好的蛋白質來源。內含益生菌，能讓腸道好菌有效打擊壞菌，提升免疫力，營養師提醒優酪乳切勿加熱，以免好菌離家出走。

#燕麥奶

澱粉含量最高，含β-葡聚糖

燕麥奶雖然有奶字，但是主要原料是燕麥，所含成分多是碳水化合物，是沒有添加任何奶製品的，也是如此，乳糖不耐者也可以安心喝，且富含膳食纖維及β-葡聚醣，有助於降低膽固醇。

提醒選擇燕麥奶的熱量要注意，燕麥奶300ml=0.4碗飯，市售大杯燕麥拿鐵近半碗飯。有在減醣、減重、糖尿病注意澱粉換算。

#豆漿

蛋白質最高、熱量最低，含大豆異黃酮

豆漿的成分單純，基本上就是水和黃豆，是優良的植物蛋白來源，富含膳食纖維，能幫助維持腸道健康，懷孕期間攝取大豆可以降低罹患妊娠糖尿病風險，大豆和大豆異黃酮和不會影響女性荷爾蒙濃度。營養師提醒，豆漿的鈣含量不高，不適合拿來做為主要鈣質的攝取來源。

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關鍵字：

營養師, 鮮奶, 優酪乳, 燕麥奶, 豆漿

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