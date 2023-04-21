「婚紗女王」勞力士滿天星上手氣勢滿點　73歲不老傳奇閃爆　

▲「婚紗女王」王薇薇一身閃亮，搭配勞力士滿天星鑽錶更吸睛。（圖／翻攝verawanggang IG）

記者陳雅韻／台北報導

華裔服裝設計師、「婚紗女王」王薇薇（Vera Wang）是舉世聞名的凍齡美魔女，73歲依然維持少女般的纖細身材，日前再度展現「不老傳奇」的威力，以閃亮亮的深V洋裝搭配亮片Prada漁夫帽，手腕上再戴上勞力士（Rolex）滿天星鑽錶，bling bling造型讓人難以忽視。

▲王薇薇戴的勞力士Oyster Perpetual Day-Date 40腕錶鉑金款，搭配密鑲鑽石錶面。（圖／勞力士提供）

當天王薇薇一身亮晶晶是為了宣傳臉上那副Vera Wang x Kenmark Eyewear聯名墨鏡，但其實她的造型更搶眼，一襲前開深V後挖背的細肩帶亮片洋裝，自信展露多年來維持不變的窈窕身材，所搭配的勞力士Oyster Perpetual Day-Date 40腕錶鉑金款更顯女王氣勢，整個面盤密鑲美鑽，時標6與9鑲嵌藍寶石，其他時標與錶圈則鑲嵌長方形切割鑽石，無比閃耀，價值超過400萬元。

▲何超蓮穿Vera Wang設計的白紗出閣。（圖／翻攝verawanggang IG）

王薇薇不僅自身狀態絕佳，自創的同名品牌Vera Wang更是聲勢大好，旗下婚紗是明星名流步入禮堂的第一選擇，近日賭王千金何超蓮與大陸男星竇驍在印尼峇里島烏魯瓦圖六善酒店舉行盛大婚禮，何超蓮即選穿Vera Wang量身打造的夢幻白紗出閣，她同時下訂多套浪漫禮服在婚禮派對時穿，當最美新娘。