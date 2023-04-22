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乾隆「蒼龍教子」瓶相隔28年現蹤　身價飆高10倍、有望破3.1億

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▲▼佳士得 。（圖／公關照）

▲佳士得香港春拍中國瓷器及藝術品的焦點拍品為「絢彩鬥妍--乾隆御瓷三珍」清乾隆鬥彩蒼龍教子圖夔龍耳抱月瓶，估價約312,175,000元起。（圖／佳士得提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

國際拍賣公司佳士得（Christie’s）香港春季拍賣會將於5月24日至6月1日在香港灣仔會議展覽中心登場，今（22日）、明（23日）兩天於台北萬豪酒店舉辦春拍預覽會，展出不少億元級珍品供藏家近距離鑑賞，亮點為「絢彩鬥妍--乾隆御瓷三珍」清乾隆鬥彩蒼龍教子圖夔龍耳抱月瓶，估價約312,175,000元起，比起1995年佳士得以約31,811,000元拍出，再次現身拍場身價已飆高近10倍。

清乾隆鬥彩蒼龍教子圖夔龍耳抱月瓶高51公分，不僅是清乾隆時期最碩大的抱月瓶之一，更可能是世上僅存兩件鬥彩蒼龍教子圖抱月瓶其中之一，且大型的乾隆抱月瓶大多為青花瓷，此尊鬥彩抱月瓶格外珍罕，瓶身兩面描繪一條威武的礬紅五爪游龍翻騰於彩雲之上，其左前足下方有一條象徵儲君的五爪青龍抬頭仰望著巨龍，整件作品展現帝王氣勢，估價上看3.1億元。
 

▲▼佳士得 。（圖／公關照）

▲佳士得呈獻8.92 克拉豔彩黃橙色內無瑕鑽石戒（由上至下）估價約78,040,000元起，4.83克拉豔彩藍色內無瑕鑽石戒估價約214,253,000元起，4.08 克拉濃彩粉紅色內無瑕鑽石戒估價約99,506,000元起。


同屬億元級的拍品還有天然美鑽，佳士得展出估價約2.1億元起的4.83克拉豔彩藍色內無瑕鑽石戒，另外4.08 克拉濃彩粉紅色內無瑕鑽石戒、8.92 克拉豔彩黃橙色內無瑕鑽石都是估價近逼億元的頂級寶石；讓貴婦們心動的還有精選的手袋拍賣，尤其是珍罕皮革的愛馬仕（Hermes）包最受矚目，今於台北現蹤的鱷魚皮凱莉娃娃包正是炙手可熱的限量款。

▲▼佳士得 。（圖／公關照）

▲佳士得單一藏家珍藏「極致系列」中獨一無二的 F.P.Journe Chronometre a Resonance鉑金腕錶，估價約19,492,000元起。

佳士港香港於春拍特別規劃單一藏家珍藏「極致系列」，展現此藏家20年來悉心蒐羅的限量名錶，當中包括配以冰藍色貝母面盤F.P.Journe Chronometre a Resonance鉑金腕錶，為特別訂製的獨一無二錶款。

▲▼佳士得 。（圖／公關照）

▲佳士得將上拍愛馬仕限量版霧面靛藍色短吻鱷皮及黑色SWIFT小牛皮QUELLE IDOLE包，估價約1,559,000元起。

▲▼佳士得 。（圖／公關照）

▲常玉《在椅子上攀爬的猫；裸女 (雙面畫)》，估價約38,984,000元起。

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蘇富比（Sotheby’s）今則於華南銀行國際會議中心舉辦紐約現當代藝術、日內瓦及紐約瑰麗珠寶及珍貴名錶精選拍品台北預展，總值逾60億元，除了有巨鑽、紅寶石坐鎮，還有蘇富比為唱片界傳奇人物莫奧斯汀的珍藏策畫專場之話題畫作，領銜傑作為雷內馬格利特（René Magritte）1951年畫作《光之帝國》，估價超過10億元。

▲▼ 蘇富比 。（圖／公關照）

▲蘇富比策畫的莫奧斯汀珍藏晚間拍賣專場，領銜之作為雷內馬格利特1951年作品《光之帝國》，估價約1,070,790,000元起。（圖／蘇富比提供，以下同）

▲▼ 蘇富比 。（圖／公關照）

▲蘇富比5月16日登場的現代藝術晚間拍賣將上拍梵谷畫作《戴布雷農舍前的花園》，估價約611,880,000元起。

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關鍵字：

佳士得, CHRISTIE’S, 蘇富比, Sotheby’s

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