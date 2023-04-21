年過40易怒、憂鬱要注意！營養師教你「這樣吃」，改善更年期不適

▲男性可多攝取帶殼海鮮，幫助補充鋅。（圖／台北六福萬怡酒店提供）

記者曾怡嘉／台北報導

別以為女性才有更年期，上了年紀是大多人都不想承認的事，若你正處於40-50歲之間，最近總是易怒、易熱、易憂鬱就要特別留意，營養師高敏敏教你改善更年期不適可以這樣吃，像是女性可以補充大豆異黃酮，男性則建議多補充鋅。

40-50歲之間或之後，因荷爾蒙衰退，容易會有憂鬱、易怒、記憶力變差、失眠、肌少症、骨質疏鬆、性慾降低、熱潮紅、盜汗、頭暈、心悸、血糖血壓偏高等症狀，尤其男生因沒有月經，比女生更不容易察覺。

高敏敏說明，男性的雄激素、睪固酮等激素在年輕時會幫助分擔身體眾多機能，一但上了年紀缺乏雄激素時，身體可能就可能會出現肌少症、疲倦、骨質疏鬆、記憶力下降等症狀。

營養師建議若想改善更年期不適，可以這樣吃：

#鈣質

補充鈣質能幫助睡眠、避免骨質疏鬆、放鬆肌肉、舒緩壓力，建議可以選擇牛奶、優格、鈣片、芝麻、小魚乾。

#維生素B群

維持神經系統運作最重要的維生素，像是穩定情緒、增強記憶力、調節新陳代謝，可以從補充全穀雜糧、綠色蔬菜、乳製品、豆製品等食物下手，最簡單的方式就是各種食物的原型均衡攝取。

#礦物質鎂

鎂可以說是天然的神經安定劑，可以穩定神經、緩解焦躁不安，除此之外也能幫助入睡、提升睡眠品質，建議可以補充綠色蔬菜、紫菜、燕麥、堅果、香蕉。

#Omega-3脂肪酸

Omega-3脂肪酸可以改善更年期熱潮紅症狀，也能減緩憂鬱、延緩腦部退化，像是補充深海魚（如鯖魚、秋刀魚、鮭魚、沙丁魚等）、藻油、植物油、堅果都是好選擇。

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

除了以上食物，建議避開高油、高糖、高熱量飲食，幫助減輕身體發炎負擔，並且多喝水來促進體內循環代謝，男性建議多吃帶殼海鮮來補充鋅，幫助改善睪固酮分泌，女性則可多選擇豆腐、豆漿、豆漿等豆製品，幫助補充大豆異黃酮，作用類似女性雌激素。