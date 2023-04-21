雅詩蘭黛「小棕瓶」買1送2、海洋拉娜尊榮旅行組搭機免費送

記者曾怡嘉／綜合報導

美妝好康領不完，雅詩蘭黛一年一度的「棕心好友日」即將開跑，小棕瓶買一送二，海洋拉娜則是攜手星宇航空喜迎洛杉磯航線開航，凡搭乘該航線商務艙以上，即可明星尊榮保養旅行組，花錢還買不到！

▲一年一度的買1送2活動要把握，相當於5折優惠。

小棕瓶粉絲看過來，一年一度的「棕心好友日」即將到來，雅詩蘭黛宣布，4／29（六）至5／1（六）棕心好友日限定買1送2，全台專櫃和官網旗艦店同步推出限量《棕心分享摯愛組》，凡購買《特潤超導全方位修護露50ml》即贈《特潤超導全方位修護露30ml》*1與《特潤超導全方位修護露20ml》*1。

▲商務艙明星尊榮保養旅行組。

LA MER海洋拉娜與星宇航空喜迎洛杉磯航線開航，特別為開航首月獻上尊寵好禮，凡搭乘星宇航空4/26（三）至5/31（三）台北出發至洛杉磯之頭等及商務艙旅客，即可獲得海洋拉娜旅行明星尊榮保養旅行組，給旅客面面俱到的呵護，盡享完美的飛行旅程。

▲頭等艙明星尊榮保養旅行組。

海洋拉娜明星尊榮旅行組內容物包括：經典乳霜7ml、海洋拉娜淨瑩潔膚乳30ml、高平衡賦活調理露5ml、海洋拉娜緊緻塑顏精萃5ml。頭等艙旅客再加贈超能修護精華露15ml，無論長途飛行或是遊歷各地，皆能時時呵護肌膚，保持最佳狀態。