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SHANG XIA「47萬胡桃木茶桌」搬到高雄！用「茶磚」砌成沉浸式快閃店

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記者王則絲／高雄報導

愛馬仕集團時尚生活品牌「SHANG XIA上下」繼於BELLAVITA設立台北旗艦店之後，今年進軍南台灣，至6月4日前，於高雄漢神本館開設全台首家期間限定店，特別搬出要價超過47萬元的「胡桃木大茶桌」作為限定商品，快閃店內用「茶磚」砌成牆面，展示精緻茶具，喜歡東方喫茶文化的朋友不妨來享受沉浸式的體驗。

▲上下高雄快閃店。（圖／品牌提供）

▲「SHANG XIA上下」至6月4日前，於高雄漢神本館開設全台首家期間限定店。（圖／品牌提供）

SHANG XIA上下是以東方文化奠基的奢華生活品牌，對於茶藝文化更是特別追求，這回高雄漢神本館快閃店便搬出了經典的「大天地」系列胡桃木大茶桌組，以歷久彌新的明式家具為靈感，使用典雅胡桃木打造簡潔外型，將傳統茶席必須的茶桌、茶盤整合為一，茶盤由天然硯石製成，內藏有儲水茶盤，將瑣碎細節隱藏、維持整體的優雅線條，看似簡單卻是完美融合茶文化與家具美學。

▲上下高雄快閃店。（圖／品牌提供）

▲上下高雄快閃店。（圖／品牌提供）

▲「大天地」系列胡桃木大茶桌組，476,000元。（圖／品牌提供）

快閃店內以普洱茶磚砌成展示櫃牆面，甚至還能聞到淡淡茶香，打造沉浸式的體驗空間，經典的茶具組合，中國風遊戲組如麻將、瑪瑙石跳棋⋯⋯皆於現場展售，此外，SHANG XIA上下的標誌性包款「攬月包」亦帶來不少新設計，其中還特別引進了靈感源自「大漆工藝」的特別版攬月包，上頭以層層疊疊的珠繡、網紗，模擬出大漆的波紋，精湛工藝技術由此可見。

▲上下高雄快閃店。（圖／品牌提供）

▲攬月包。（圖／記者王則絲攝）

▲現場還有諸多精緻茶具組、以及攬月包系列。（圖／品牌提供、記者王則絲攝）

與此同時，「2023米蘭家具展」盛大開展中，吸引全球近2000家參展品牌匯聚。Bottega Veneta曾在發表2023春夏時裝秀時邀請Gaetano Pesce打造一系列彩色的座椅，在社群掀起討論，這次家具展期間，兩造再度合作，於米蘭Bottega Veneta的蒙特拿破崙店內，具現了名為「Vieni A Vedere」、中譯為「一起來看看」的裝置藝術。

▲米蘭家具展。（圖／翻攝IG）

▲米蘭家具展期間，Bottega Veneta的蒙特拿破崙店內正展出「Vieni A Vedere」、中譯為「一起來看看」的裝置藝術。（圖／Bottega Veneta提供）

而與DIOR合作過的法國設計鬼才Philippe Starck，今年再次與DIOR於家具展上相遇，Philippe Starck以創辦人 Christian Dior帶給他的感受為靈感，帶來與之呼應的「Monsieur Dior」扶手椅。

▲米蘭家具展。（圖／翻攝IG）

▲「Monsieur Dior 」扶手椅。（圖／翻攝自IG）

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關鍵字：

上下, 愛馬仕, SHANG XIA, 高雄, 漢神本館

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