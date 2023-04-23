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Diptyque首爾限定蠟燭只賣7天、Acqua di Parma推出聯名擴香

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記者曾怡嘉／綜合報導

不用出國也能聞著香氛去旅行，diptyque城市限量蠟燭系列中的首爾，即日起至4月26日僅僅7天在台販售，錯過了就只能出國買，Acqua di Parma攜手Tenuta Luce 麓鵲酒莊推出全新聯名版限量居家香，讓你彷彿置身義大利莊園，漫步在美麗景色中。

▲▼聯名香氛。（圖／品牌提供）

▲居家香氛完美呈現托斯卡尼的陽光美景。

Acqua di Parma攜手Tenuta Luce 麓鵲酒莊推出全新聯名版限量居家香氛，將義式風格生活完美呈現，帶領你造訪陽光普照下的托斯卡尼風景，循香邂逅山間古樸莊園景色，享受一場微醺感官之旅。

▲▼聯名香氛。（圖／品牌提供）

▲Acqua di Parma 麓鵲酒莊 聯名版 香氛蠟燭、擴香。

香氛靈感源自自然詩意與義式匠心工藝相融合，調製成一杯「果香佳釀」，循著柔風捎來的清新綠意，葡萄枝幹上的紋理、枝葉間隙躍動的明亮日光，伴隨木質調芬芳駐足於托斯卡尼的豐饒土地上，啜飲一口杯中紅酒，在麓鵲莊園裡小憩片刻，待薰衣草花香緩緩攀上衣衫。

▲▼聯名香氛。（圖／品牌提供）

▲Diptyque城市限定香氛蠟燭（上圖由左至右）分別為比佛利、紐約、香港、倫敦、巴黎、北京、首爾、上海、柏林、東京、邁阿密。

Diptyque的城市香氛蠟燭系列，至今已推出11款針對不同旅行目的地的作品，從紐約到北京，從倫敦到柏林，每一座城市都有專屬自己的味道，完美演繹著都市精神，特別的是都市香氛蠟燭都是限量版，每年僅於短期內全球發售，而對應的城市的精品店則是全年有售。

今年Diptyque城市限定蠟燭系列將帶著「首爾」一同環遊世界，即日起至4月26日僅僅7天，在全台三間Diptyque旗艦店—微風信義台北旗艦店、新光三越台中旗艦店、漢神巨蛋高雄旗艦店限時限量販售。

▲▼聯名香氛。（圖／品牌提供）

▲Diptyque城市限定香氛蠟燭，190g，2,600元。

首爾香氛蠟燭宛如一場置身市中心的夜間漫步之旅，燈火通明的都市之中時刻瀰漫著韓國國花木槿的動人香氣。這全新香氛蠟燭飾以紅色與粉色交織的花卉圖案以及光彩奪目的首爾特色建築夜景，木槿花的麝香香調與精妙木香完美搭配乳香、雪松與茉莉香氣，都市和自然質感和諧交融。

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關鍵字：

香氛, 香水, 聯名, 限定, 限量

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