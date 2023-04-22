UNIQLO「390元小包」比精品更火熱！榮登Lyst榜單最受歡迎時尚單品

記者王則絲／台北報導

時尚數據平台Lyst於近日公布2023年第一季「最受歡迎單品」排行榜，本季名單有著與以往顯著的不同，因為「最受歡迎單品」排行榜第一名竟不是任何一家時尚精品，而是由UNIQLO的「390元小包」拿下，可說是Lyst榜單上有史以來最平價的單品了！

▲UNIQLO「弧形迷你肩背包」奪得Lyst本季最受歡迎單品。（圖／翻攝自官網）



UNIQLO推出的「弧形迷你肩背包」由輕盈尼龍材質製成，且有一半為回收纖維，經過防潑水加工，適合用於各種外出、運動場合，中性輪廓男女都適用，有8種顏色可以挑選，僅390元即可入手，這款簡單的小包在TikTok上創造了6千萬點擊觀看率，在歐美國家形成熱賣風潮。

▲2023年第一季Lyst「最受歡迎單品」排行榜。（圖／翻攝自官網）



2023年第一季「最受歡迎單品」排行榜中，可以看到MSCHF的原子小金剛紅靴、Bottega Veneta的Drop Earrings水滴耳環、Adidas 的Gazelle球鞋⋯⋯都入榜，但全都不及UNIQLO的「390元小包」熱門，Rick Owens的Kriester Sunglasses墨鏡，和金卡戴珊（Kim Kardashian）自創內衣品牌Skims推出的Bodysuit，也都只有排在UNIQLO小包後面的份。

▲WEEKDAY Astro Loose Baggy Jeans。（圖／翻攝自官網）



這回拿下榜首的UNIQLO 小包，大概是Lyst史上最平價的單品，本次排行榜中另一平價單品，還有位居第八名的牛仔褲，出自快時尚品牌WEEKDAY，由此可見，人們普遍負擔得起的時尚單品，正漸漸受到更多喜愛。