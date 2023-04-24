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包・開箱／細看凱特王妃愛牌「Grace Han情書包」！王文洋千金創造優雅時尚

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記者鮑璿安／專題報導

細說從台灣走向世界的配件品牌，直覺會想起台塑集團創辦人王永慶孫女王思涵Grace Han所成立的同名品牌，英國凱特王妃親自拎上招牌「Love Letter」情書系列黑色手提包，將品牌熱度推向高點，《ET FASHION》此次包開箱專題，將為大家近距離揭曉這款情書包的更多細節巧思。

▲▼Grace Han 。（圖／品牌提供）

▲王思涵Grace Han所成立的同名品牌Grace Han大放異彩 。（圖／品牌提供）

Grace Han品牌給人優雅恬靜的印象就如同設計師王思涵本人一樣，品牌3月時曾回台舉辦「GRACE HAN X王陳靜文女士藝術聯展」，當時王思涵接受《ET FASHION》專訪，她輕聲細語聊著創作心得，回顧起2019年在倫敦開第一家實體店面，起初面臨疫情衝擊一度選擇放棄，「就在那時凱特王妃拎上了我的Love Letter手提包，感到很幸運，創作有被大家認可。」凱特王妃穿著亮麗紅色大衣、手拎情書系列黑色手提包的畫面永久定格，也讓品牌在一夕之間獲得更多關注。

▲▼Grace Han 。（圖／品牌提供）

▲凱特王妃拎上Love Letter手提包 。（圖／品牌提供）

情書手提包的優雅經典形狀概括了品牌DNA，下寬上窄的標誌性輪廓與翻蓋細節，代表過去現在與未來的經典象徵，堅持以義大利皮革手工製作，點綴專屬的五金配件元素，王思涵說在設計每一款手提包時，都會親自試用兩三個月，將單品的實用性放在首位，唯有親自體驗過後才知道顧客需要什麼。Grace Han不同於精品的設計點在於，沒有顯而易見的Logo標誌，在翻蓋後才會看到品牌標誌，用優雅時尚感給人留下深刻記憶。

▲Grace Han 。（圖／翻攝自品牌官網）

▲Grace Han 。（圖／翻攝自品牌官網）

▲Love Letter手提包標誌性的信封翻蓋元素 。（圖／翻攝自品牌官網）

為此多款手提包都注入了可拆卸皮革背帶、皮革提把以及豐富的內袋夾層，讓日常和正式場合皆有發揮空間。品牌還陸續迎來Ballet Lesson、 Butterfly經典系列，捕捉下蝴蝶蛻變般的一瞬，呈現難以取代的百褶工藝。

▲▼Grace Han 。（圖／翻攝自官網）

▲Grace Han BALLET LESSON 鏈條長夾 玫瑰煙 。（圖／翻攝自官網）

 ►凱特王妃拎Grace Han「父親開心到睡不著」！王文洋千金親揭創作故事

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關鍵字：

包開箱, Grace Han, 凱特王妃, 王陳靜文

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