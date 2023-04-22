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PRADA蟬聯Lyst「最熱門品牌」榜首！攜手「第2名」締造Miuccia Prada的時尚帝國

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記者王則絲／台北報導

時尚數據平台Lyst於近日公布2023年第一季「最熱門品牌」排行榜，PRADA憑藉2022年第四季的冠軍之姿，蟬聯本季的第一名寶座，然而緊跟在後的第二名由MIU MIU拿下，2品牌皆由創意總監Miuccia Prada執掌設計，在本季創造了屬於她的時尚帝國。

Lyst 2023年Q1「最熱門品牌」排行榜TOP10：

1. Prada

2. Miu Miu

3. Moncler

4. Valentino

5. Loewe

6. Bottega Veneta

7. Dolce & Gabbana

8. Versace

9. Gucci

10. Saint Laurent

據統計，PRADA雖然在上一季已一舉擠下GUCCI成為第一名，但在本季的搜索量依然增長了 22%，其中太陽眼鏡在該類別中的增幅最大，增幅為56%，且集團日前宣布了2022年財報，整體零售額高達42億歐元，成長21%，蟬聯第一名實屬意料之中。

▲2023 Q1 Lyst最熱門品牌。（圖／翻攝自IG）

▲PRADA於Lyst 2023 Q1「最熱門品牌」排行榜蟬聯第一名。（圖／翻攝自IG）

MIU MIU在本季從第四名上升至第二名，這歸功於春夏推出的「口袋包」，以及與New Balance的第二次合作，時裝秀上「黛妃」艾瑪科林（Emaa Corrin）的精彩走秀，也形成話題；PRADA由雙創意總監Miuccia Prada 與Raf Simons執掌，MIU MIU則是Miuccia Prada展現少女心的天地，本季PRADA與MIU MIU分別佔據第一、二名位置，可見Miuccia Prada的影響力有多大，締造了屬於她的時尚帝國。

▲2023 Q1 Lyst最熱門品牌。（圖／翻攝自IG）

VERSACE則是本季度上升最多的品牌，一共前進了5個名次，本季VERSACE在美國洛杉磯舉辦2023秋冬大秀，大咖雲集的盛況與精彩作品，讓hashtag「#VersaceFW23」在活動後，於TikTok上創造3980萬的瀏覽量。

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關鍵字：

Lyst, Prada, Miu Miu

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