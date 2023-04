23歲藝術家朱晨維微風南山開個展　「12星座」前衛風美圖令人想收藏

記者王則絲/台北報導

台灣新銳藝術家「朱晨維」今年僅23歲,為去年台北當代藝術博覽會最年輕的潮流畫家,以童趣線條筆觸、睫毛大眼笑臉,為其極具辨識度的作畫特徵,有在關注藝術領域的朋友們,即使還不認識他,也多少看過他的作品。今回333 GALLERY正式進駐微風南山,首波展覽便邀請朱晨維舉辦「IN FLAMES」個展,展出「12星座」前衛可愛的創作圖,此外也囊括不少新作品。

▲「333 GALLERY」進駐台北微風南山,首波展覽邀請新銳藝術家朱晨維,舉辦「IN FLAMES」個展。(圖/333藝廊提供)



「333 GALLERY」於今年春天正式進駐台北微風南山,由台灣百年家族「霧峰林家」所創立的333畫廊發跡於台中,由第二代接班人林美伸接手後,直至今日於台灣已擁有4座據點,致力於推廣台灣本土藝術家,替藝術愛好者們挖掘潛力十足的藝術新星。

333畫廊預計每1個半月至2個月換檔一次,進駐微風南山首波展覽邀請到新銳藝術家朱晨維,舉辦主題「IN FLAMES」個展,致意日本新銳品牌以POW衝撞出來一種全新可能,展期至5月26日。

朱晨維善於以畫作批判、反諷消費文化,運用色塊、平塗技法,併發成具有普普藝術張力的語彙,他的作品可說是時代的照妖鏡。此次個展中,朱晨維展出「12星座」主題的畫作,在現場相當吸引人關注,以他對各個星座的了解與想像,繪製成繽紛可愛風格的圖像,令人特別想細細品味屬於自己的星座圖並收藏。

▲朱晨維的12星座作品。(圖/333藝廊提供)



此次豐富的作品中還包括有以英國知名藝術家Damien Hirst鯊魚標本為靈感,重新組構而成「三接圖」的平面繪畫版本,傳遞「即便是兇猛的生物也不能對你幹嘛」,影射「無能為力」的詼諧幽默。

▲「IN FLAMES」之最新作品「I Like the Way You Smile」。(圖/333藝廊提供)