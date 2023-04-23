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合約到期與日本atre分手！微風南山接手39個品牌、以時尚藝術打造新氣象

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記者李薇／綜合報導

微風集團與JR東日本集團的購物商場atre（艾妥列）即將撤出，兩者合資的店面在微風南山2到4樓、面積2500坪、多達39個品牌，都將由微風南山接手經營，未來也會以時尚、藝術為經營重點，並且即將邁入全新的改裝計畫，換來新氣象。

▲微風南山,百貨公司,建築設計,信義區。（圖／記者謝婷婷攝）

▲微風南山與atre徹底分手。（圖／記者謝婷婷攝）

JR東日本集團旗下的購物商場atre在東京以車站型商場為主，擁有多達43個購物中心，在品川、上野、秋葉原等站都有據點；2019年1月10日與微風南山攜手開設台灣首間店面，引進51個品牌，其中有17個都是台灣尚未登陸過的品牌，在業界投下震撼彈。

開幕之初轟轟烈烈，但後來幾大品牌包括niko and...、MLD台鋁、瑪黑家居等話題品牌陸續退出，加上疫情影響和招商未如預期等等因素，整個商場一直無法擁有完整的購物體驗，剛好適逢合約到期，雙方乾脆分手收尾。

▲微風南山,百貨公司,建築設計,信義區。（圖／記者謝婷婷攝）

▲微風南山將改以時尚與藝術結合的商場。（圖／記者謝婷婷攝）

目前微風南山也打算接手原有約39個品牌櫃位，因續約條件不變，多數品牌都留住，未來也將會持續引進新櫃位；有鑒於時尚圈近年多與藝術家跨界合作，未來商場的營運目標，也會把重心放在時尚與藝術的部分。

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關鍵字：

微風, 微風百貨, atre, JR東日本集團, 百貨公司, 艾妥列

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