47歲崔智友根本「不老女神」！比21年前《冬季戀歌》還顯嫩太狂

記者李薇／台北報導

在韓劇尚未火紅的年代，崔智友因2002年演出《冬季戀歌》紅遍亞洲，而後又接下《天國的階梯》，人氣到達巔峰，兩部故事劇情都讓人哭爆，甚至讓她被譽為「催淚天后」，近年雖然作品不多，但仍然擁有天后級地位，最近出席公開活動，已經快50歲的狀態好到炸，肌膚緊緻又充滿光澤，完全零細紋。

崔智友日前出席時尚品牌活動，只見她身穿一件紅藍色格紋流蘇外套，裡面搭配簡單白色上衣，底下黑色西裝寬褲，輕鬆簡約的穿搭卻展現出年輕俐落的感覺，沒有裸露，但高挑的身材體態可以看得出來保養得很好，完全沒有中年發福。

不只是身材維持，已經47歲的崔智友肌膚狀態更是有夠狂，比起21年前演出熱播韓劇時的顏值，簡直沒有差太多，緊緻白皙的肌膚狀態，根本「不老女神」；盤點她的美肌關鍵，最注重保濕，每天一定要多喝水補充身體以及肌膚的水分，晚上則是會塗抹上厚厚的乳霜，吸收滿滿營養，如果長時間帶妝，回家也會加強保濕面膜，補充肌膚水份。

另外，在頸部保養上面，崔智友也非常重視，每天早上都會使用乳液，由上往下進行拉伸按摩，幫助淋巴排毒代謝，可見女明星的完美狀態真的是全方位都要重視，每一個細節都不能放過，才能留住美好青春。